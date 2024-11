Hrvatska pod stiskom anticiklone, u unutrašnjosti magla, na moru bura. Evo kad ide promjena

Nema promjene vremena još nekoliko dana što znači da će nam i dalje vremenske uvjete određivati prostrana anticiklona sa sjeveroistoka. Osim stabilnog vremena, na Jadranu će sljedeća 2-3 dana biti i dosta vjetrovito, odnosno burovito! Jakih i olujnih udara bure bit će najviše u podvelebitskom dijelu.



U utorak ujutro bez promjena što znači magla i sumaglica uz niske oblake - dakle nastavak tmurnog i dosta hladnog vremena za kopneni dio zemlje. Na Jadranu sunčanije, ali vjetrovito - puhat će umjerena do jaka bura, s olujnim udarima u dijelovima gdje je i inače najjača - podno planina!



I danas će ovako tmurno vrijeme u središnjem dijelu Hrvatske ostati cijeli dan. Tek kasnije poslijepodne postoji mogućnost kratkotrajnog razbijanja naoblake. Temperatura bez većih promjena, bit će uglavnom oko 6 Celzijevih stupnjeva.



Na istoku gotovo pa isto - oblačno uz ponegdje sumaglicu koja će trajati cijeli dan. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura neće prelaziti 6 ili 7 stupnjeva.



Zato na Jadranu ne manjka sunčanog vremena - ovdje i sutra ostaje vedro, ali zbog bure će biti malo manje toplo nego proteklih dana. Sutra između 14 i najviše 17.



Na sjevernom dijelu bura će tijekom dana biti umjerena, ali prema večeri u jačanju na jaku s olujnim udarima. Na Jadranu sunčano, a u gorskoj Hrvatskoj oblačno i maglovito, ponegdje i sa slabom kišom ili rosuljom.



U nastavku tjedna bit će manjih promjena, ali generalno u unutrašnjosti ostaje oblačno uz čestu maglu barem dio dana. Temperature u blagom padu prema vikendu, osobito one jutarnje, a malo kiše ili rosulje može padati u četvrtak i petak, u gorskom dijelu bit će to vrlo slabe oborine na granici kiše i snijega.



Na Jadranu također jedna manja promjena - u srijedu krajem dana i u noći na četvrtak na južnom dijelu više oblaka, povremeno i slaba kiša. Sve do nedjelje puhat će i dosta jaka bura. U nedjelju, novo naoblačenje, zapuhat će jugo, a ponegdje će biti i slabe kiše.

I za kraj - i dalje ostaje tmurno u unutrašnjosti, a sunčanije na moru i to većinu i ovog tjedna. Više oblaka i malo kiše moguće je u četvrtak.

