Hrvatska naglo zahladila, što se događa s vremenom? 'Nalazimo se između dvije zračne mase...'

Nalazimo se između dvije zračne mase, s jedne strane se smjestila ciklona, a sa zapada se prema nama pruža ogranak anticiklone pa je zbog te razlike u tlaku bit će vrlo vjetrovito, osobito uz obalu.

Što nas čeka u četvrtak?

Od jutra u unutrašnjosti promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno tu može pasti i malo kiše, a iznad 1500 metara može i zalepršati poneka pahulja. Na Jadranu od jutra pretežno sunčano. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 4 do 9, a uz obalu između 10 i 15, ali će se zbog pojačanog sjeverca i bure činiti i svježije.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo, bit će i više sunčanih razdoblja. Vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, na kojem će se činiti i svježije od 12, 13 koliko će se najviše mjeriti.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura oko 13 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano i vrlo vjetrovito - puhat će jaka bura s olujnim i orkanskim udarima. Dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva, a uz buru će se i činiti još hladnije.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, a u gorju i dalje većinom oblačno, ali će prema večeri oborina biti sve manje. Puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima, a temperatura u gorju uglavnom ispod 10, a na moru oko 15.

Idućih dana

U petak i subotu na kopnu većinom sunčano, zatim će krajem subote rasti naoblaka, a onda su u nedjelju mogući kiša ili pljuskovi. Pred nama su još hladniji dani, osobito hladno će biti u subotu ujutro kada je ponegdje moguć i mraz i to ponajprije u gorju. Čini se da će u novom tjednu rasti i jutarnja i dnevna temperatura, ali to je još daleko pa ćemo o tome detaljnije idućih dana.

Na Jadranu u nastavku tjedna većinom sunčano, još u petak vrlo vjetrovito, a zatim će u subotu bura naglo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, u nedjelju i prolazno na jugo. Bit će svježe za doba godine, ali čini se u novom tjednu i ovdje nešto toplije.