Ciklona stiže u Hrvatsku: Dolazi prava zima, meteorologinja otkrila gdje bi moglo zabijeliti

Slabljenje anticiklone se nastavlja kako ciklona ulazi u Sredozemlje i s njezine prednje strane već će u ponedjeljak poslijepodne i navečer stizati više vlage, a na Jadranu će jačati jugo. Ponedjeljak neće znatno razlikovati s vremenom od nedjelje, a utjecaj ciklone bit će izraženiji u utorak i srijedu kada će i oborine biti češće.

PONEDJELJAK

Jutro i već dio prijepodneva na moru će još biti većinom sunčani, ponegdje uz do umjerenu buru ili istočnjak. Jutarnja temperatura na moru između 7 i 11 °C. Na kopnu kao i za vikend tmurno, maglovito, mjestimice uz rosulju, a najniža temperatura od -1 do 4 °C, ponajprije po gorskim kotlinama i uz mogućnost poledice. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno, ponegdje uz sumaglicu ili maglu te moguću rosulju. Bit će hladno, temperatura uglavnom od 3 do 5 °C.

I na istoku unutrašnjosti podjednako, još jedan dan bez nebeskog plavetnila, tmuran uz smanjenju vidljivost, a najviša temperatura podjednaka onoj u nedjelju, dakle nema promjene.

U Dalmaciji će jugo poslijepodne biti već umjereno, s njim će pristizati i sve više oblaka tako da u večernjim satima može već biti i mjestimične uglavnom slabe kiše, prije svega na otocima i na otvorenom moru. Vrijednosti najviše temperature od 13 °C koliko će biti u unutrašnjosti do čak 17 °C na krajnjem jugu.

Na sjevernom Jadranu također sve više oblaka te prema večeri i veća vjerojatnost za kišu, posebno na udaljenijim otocima i uz zapadnu obalu Istre. U Gorskoj Hrvatskoj nastavak sličnih vremenskih prilika kao i u prvom dijelu dana. Temperatura od 3 do 6 °C, a na moru i u Istri od 12 do 14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

I idućih se dana nastavlja većinom oblačno vrijeme, već u utorak s mjestimice uglavnom malo kiše. U srijedu će oborine biti češće i uz pad temperature bit će susnježice i snijega, ponajprije u gorju, a moguće i u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske. Od petka više suha vremena, a za vikend raste vjerojatnost i djelomičnog razvedravanja. Bit će još malo hladnije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru utorak i srijeda vrlo promjenljivi uz povremenu kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Jako i vrlo jako jugo okretat će u noći na srijedu na sjevernom dijelu na buru koja će se proširiti duž ostataka obale na Božić. Još malo kiše može pasti tu i tamo u petak, no stabilnije bi trebalo biti u subotu.