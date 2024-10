Danas pravo bablje ljeto, ali neće dugo potrajati. Meteorolog najavio promjenu vremena

Pred nama je napokon malo sunca, ali i topline i to iznadprosječne! Nalazimo se u polju srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka, ali na zapadu se već stvara nova ciklona koja će nam se približavati, a kako ćemo se mi nalaziti na njenoj prednjoj strani, pritjecat će nam topao i vlažan zrak s dosta jakim jugozapadnim i južnim vjetrom.

Ujutro u većini zemlje još sunčano i u kopnenom dijelu osjetno toplije. Najniža temperatura između 9 i 14 Celzija u unutrašnjosti, a na Jadranu od 14 do 18 Celzija. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak - u prvom dijelu dana uglavnom slabi do umjereni, ali kasnije će jačati i to najviše u gorskoj Hrvatskoj gdje će puhati jugozapadnjak, a na Jadranu jugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče središnjeg i istočnog dijela unutrašnjosti veći dio dana ostat će sunčano i suho. Temperatura još malo viša, i do 26 celzijevih stupnjeva, dakle pravo bablje ljeto! Naoblačenje u noći uz tek koju kap kiše.

Sunčan dan sutra i na jugu zemlje, ali poslijepodne uz sve više oblaka - najprije visokih i srednjih, a navečer i onih niskih uz kišu i mogućnost za grmljavinske pljuskove i to osobito u sjevernoj Dalmaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačan dan uz jačanje juga i jugozapadnjaka, ponegdje i malo kiše, a navečer i u noći na srijedu bit će tu i grmljavinskih pljuskova, u gorskoj Hrvatskoj i obilnije kiše. Iznadprosječne temperature - bit će od 20 do najviše 24 stupnja.

SRIJEDA NA KOPNU

Još će u srijedu ujutro padati slaba kiša, no veći dio dana bit će sunčan i topao uz umjeren, a u gorju jak jugozapadni vjetar. Nova promjena vremena zahvatit će nas u noći sa četvrtka na petak, ali već u petak prijepodne u većini unutrašnjosti prestanak kiše pa će dan opet biti sunčan, ali malo manje topao! Slično i u noći sa petka na subotu, pa će cijeli ovaj tjedan biti obilježen južinom, toplim vremenom i povremeno slabom kišom i to uglavnom tijekom noći.

SRIJEDA NA JADRANU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno više oblaka i kiše bit će na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu. U srijedu su mogući i grmljavinski pljuskovi, a šuhat će jugozapadnjak i jako jugo sve do petka kad će okrenuti na uglavnom slabu buru i sjeverozapadni vjetar. U dane vikenda više oblaka i povremena kiša samo na sjevernom dijelu dok će na jugu prevladavati sunčano, a temperatura bez većih promjena - u svakom slučaju iznad 20 stupnjeva.