Stisli minusi, ali tek nam stiže neugodna promjena vremena: Kreće od subote...

Veći dio petka još uvijek povoljan pod utjecajem polja visokog tlaka zraka, tj. anticiklone, a tek u subotu stiže vlažniji zrak i oslabljeni poremećaji sa zapada Sredozemlja.

Glavnina novog pogoršanja se očekuje u prvom dijelu subote. Na Jadranu opet postoji mogućnost lokalnog grmljavinskog nevremena, izglednije na krajnjem jugu i oko dalmatinskih otoka. No, opasnija pojava na zapadu zemlje - poledica i moguća ponegdje ledena kiša, osobito u noći i ujutro.

PETAK

Ujutro na kopnu i dalje zaostali niski slojevi oblaka, u nizinama često uz maglu, gušću na zapadu zemlje. Posvuda u unutrašnjosti mraz, izraženiji uz poledicu u gorju. Na Jadranu zato prevladavajuće sunčano, no i ovdje hladno, najniža temperatura uz more tek od 3 do 7 stupnjeva, a uz umjerenu buru činit će se još hladnije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčana razdoblja, izdizanje magle, bit će to vjerojatno i djelomice sunčano, a oblačnije krajem dana i navečer. Ostaje hladno, najviše tek 3 ili 4 stupnja, a uz dugotrajnije niske oblake ostat će i niže od toga.

Na istoku uz malo sreće prolazno sunčana razdoblja. Oblačnije opet navečer. Vjetar slab, ali bit će hladno, temperatura između 2 i 5 stupnjeva.

U Dalmaciji dosta sunca, malo čak i ugodnije, temperatura od 10 do 15 stupnjeva. No, okreće na jugo, koje će krajem dana i jačati. Tada stiže i naoblačenje s mora, s talijanske strane Jadrana, osobito kasnije navečer uz mjestimičnu kišu, najprije na otocima.

Na sjevernom Jadranu sunčano uz buru, a sunca će biti i u višim gorskim predjelima. No, krajem dana porast naoblake uz okretanje buru na istočnjak, zatim i jugo. Kiša kreće uz naoblačenje na otocima te uz zapadnu obalu Istre. Danju svježe, u gorju hladno.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Subota posvuda oblačnija i nepovoljnija. U unutrašnjosti oborine uglavnom u prvom dijelu dana. Neće biti velikih količina, ali će to krenuti kao slaba kiša koja se ponegdje može i smrzavati u dodiru s podlogom. Bit će zatim i susnježice, u gorju snijega, dovoljno za povećan oprez u prometu. Od nedjelje stabilnije, probit će ponegdje sunce, a sve sunčanije idućeg tjedna. Jutra ostaju hladna, ali danju temperatura postupno sve viša.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u subotu kiša, lokalno i obilnija pa i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji. Jaku južinu već ujutro zamijenit će podjednako jaka bura i tramontana, ali samo nakratko. Od nedjelje postupno mirnije i sve sunčanije, a tako će se nastaviti idućeg tjedna.

