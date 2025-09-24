Centar ciklone u Jadranu, meteorologinja najavila nevrijeme: 'Moguće je više od 70 litara kiše'

Ciklona s centrom u Jadranu će podržavati nestabilne prilike, bit će promjenjivo i pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima, uz obalu su moguća i izraženija nevremena uz više od 70 litara kiše po četvornom metru.

U većini predjela od jutra umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom i pljuskovima koji će na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu lokalno biti i izraženi, moguće je i kakvo jače nevrijeme s obilnom oborinom te urbanim i bujičnim poplavama. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, na moru umjereno i jako jugo i istočnjak, a temperatura na kopnu od 12 do 17, na moru između 17 i 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno je moguća i obilnija oborina. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura još malo niža, većinom ispod 20 stupnjeva pa će biti svježe. Poslijepodne će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, nakon većinom suhog jutra, biti kiše i pljuskova, lokalno i izraženih. Krajnji istok bi mogao ostati suh sve do večeri. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura do najviše 27 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, mjestimice će pasti i više od 70, 80 litara po metru četvornom pa su moguće i urbane ili bujične poplave. Na krajnjem jugu umjereno i jako jugo, drugdje sjeverozapadnjak, a temperatura malo niža u odnosu na danas. Na sjevernom Jadranu i u gorju vrlo nestabilno, bit će kiše i pljuskova, moguće je kakvo jače nevrijeme s više od 70 litara kiše pa su moguće urbane ili bujične poplave. Zapuhat će sjeverozapadnjak, a temperatura od 15 do 22 stupnja.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti idućih dana promjenjivo ili pretežno oblačno, ali bit će stabilnije u odnosu na srijedu. U četvrtak uz više sunčana vremena, ponegdje je moguće još malo kiše, u petak novo naoblačenje, a kiše će biti uglavnom na zapadu. Za vikend promjenjivo, u nedjelju uglavnom suho, ali bit će i još svježije, osobito tijekom jutra.

Na Jadranu u nastavku tjedna sunčanije i stabilnije, ali neće biti sasvim suho pa je i dalje moguće malo kiše ili poneki pljusak, u četvrtak i nedjelju uglavnom na jugu. U subotu će jačati bura, a s njom će se i uz obalu temperatura sniziti.