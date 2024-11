Magla svuda, na kopnu i minusi. RTL-ov meteorolog otkriva kad bi mogle zabijeliti prve pahulje

Ujutro još češća i gušća magla, osobito na zapadu i dugotrajna. Ujutro je to onda more magle u unutrašnjosti iz kojeg, kao otoci vire gorski vrhovi. No, smanjenje vidljivosti može lokalno biti u noći i na samome Jadranu, uglavnom oko Istre ili u zadarskom akvatoriju. Drugdje duž obale slaba, samo oko Senja i na krajnjem jugu umjerena bura. Na kopnu inače hladno, manji minusi gdje je magla tanja i rjeđa, prije svega na istoku.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadno Hrvatskoj većino ostaje magla i niski slojeviti oblaci, ali će sunčano biti iznad nje, iznad nekih 800-900 metara nadmorske visine. Vjetar slab, u magli hladno, oko 5 Celzijevih stupnjeva, gdje se probije sunce do 8-9 stupnjeva.

Na istoku više sunčanije, čak će sunčano ponegdje i prevladavati pa ondje i temperatura koji stupanj viša. Bit će 10 ili 11 stupnja. No, na dugotrajniju nisku naoblaku valja svakako računati u Posavini.

U Dalmaciji opet obilje sunca i vedrine, a bit će i dalje ugodno toplo. Tek će prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a tek navečer bura.

I na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, kao i u višim gorskim predjelima, a niže u gorju niski slojeviti oblaci. Navečer jačanje bure, pod Velebitom u noći već jaka moguće s olujnim udarima. Uz more ugodno, u zaleđu prohladno.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti do sredine idućeg tjedna vrlo slično. Maglovito u nizinama, vrlo rijetko moguće uz samo slabu rosulju ili izmaglicu pa osim loše vidljivosti treba računati na skliske kolnike. Od ponedjeljka danju hladnije, a onda u srijedu vjetar napokon tjera gustu maglu. No, stiže sjeverac uz oblačno vrijeme s povremenom kišom. Pritom će kiša u gorju barem nakratko prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u najvišim predjelima.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano do utorka, ali i ovdje postupno hladnije, tj. svježije. Povremeno će u početku biti jake bure, uglavnom na senjskom području. Vjetrovitije sredinom idućeg tjedna uz naoblačenje i kišu. Na sjevernom dijelu bura, a u Dalmaciji će okretati u srijedu na istočnjak i jugo. Postoji mogućnost lokalno obilnijih oborina, no pouzdanije će se to znati idućih dana.

