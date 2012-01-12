Vlada će se obračunati s bogatim bankama

Od Slavka Linića su nekoć strepili radnici u propalim tvrtkama, a danas prijeti bogatim bankarima. Novim zakonom, koji je u pripremi, država će pokušati spasiti od stečaja tvrtke koje su zapale u probleme, a imaju perspektivu.

Banke u Hrvatskoj kriza je tek okrznula - dok su se obrtničke radnje i privatne tvrtke gasile i nestajalo na desetke tisuća radnih mjesta, banke su zarađivale. Nešto manje, ali još uvijek više nego pristojno.

Gotovo 90 tisuća privatnih tvrtki u prvih je devet mjeseci 2011. ostvarilo bruto dobit od oko 13 milijarda kuna. U istom razdoblju - samo 33 banke prihodovale su više od četvrtine tog prihoda - čak 3,7 milijarda kuna.

To je devet posto više negoli godinu ranije. Je li došlo vrijeme da se teret krize podjeli i da banke pomognu gospodarstvu? Načelno da, konkretno - još ćemo pričekati. Ideja novog ministra financija o stezanju banaka u korist gospodarstva nije ni nov, ni domaći izum.

I u Njemačkoj ili susjednoj Sloveniji Vlade su prisilile banke da sudjeluju u spašavanju gospodarstva, u Hrvatskoj se s tim potezom kasni.

Pomoć građanima mogla bi na red doći tek iduće godine, za kad je Linić najavio moguće uvođenje narodnih obveznica. Država bi se umjesto kod banaka zaduživala kod građana nudeći im veće kamate.