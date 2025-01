Milanović citirao veliki hit Thompsona i Škore

Zoran Milanović je u svom pobjedničkom govoru nakon osvojenog drugog mandata na predsjedničkim izborima poručio da večerašnju pobjedu doživljava kao priznanje svoga rada, ali i kao poruku izvršnoj vlasti te poručio Vladi da to čuje.

"Molim Vladu da to čuje, to su joj građani večeras poručili. Ovo nije podrška meni, da se ne lažemo, nitko nema podršku 75 posto birača. To je samo u ovom trenutku i samo danas!", rekao je Milanović koji je u Tvornici dočekan uz povike odobravanja i pljesak mnoštva okupljenih .

Pobjednički govor započeo je riječima: "Bit ću kratak. Hrvatska, hvala ti! Hvala BiH, hvala svim Hrvatima u svijetu".

Pobjedu na predsjedničkim izborima, rekao je, doživljava kao veliko priznanje i akt povjerenja ljudi prema sebi.

"Uz to doživljavam ovo i kao plebiscitarnu poruku hrvatskog naroda o stvarima u državi onima koji bi je trebali čuti i molim da je čuju", rekao je.

"Postoji još jedna kategorija naših građana, istih kao ovi ovdje, a oni jesu glasali za mene… Molim veliki aplauz za članove HDZ-a!", istaknuo je Milanović uz veliki pljesak.

'Istina je voda duboka'

Poznat po svom osebujnom govoru i referencima na popularnu kulturu, Milanović je zatim, kako se čini, parafrazirao stihove pjesme Miroslava Škore i Marka Perkovića Thompsona ”Sude mi”.

"U ovih 20 godina, sam davao sve od sebe da govorim istinu, istina je voda duboka, i možda neki put i nisi svjestan da nisi u pravu, ali bitno je da svjesno ne radiš ono što smo slušali zadnjih nekoliko mjeseci. To je bilo ružno, ali sada je to gotovo. Kako god hoćete, ispružena ruka, ruka pod pravim kutom, potpuno ispružena. To je moja dužnost prema onima koji obnašaju izvršnu vlast i koji kažu da su odgovorni za 99 posto stvari, a mi ostali za jedan posto. Molim Vladu da to čuje", dodao je.

Naime, u stihovi pjesme idu: "Sude mi, Dušmani, moja ljube. Ali ne znaju da je istina voda duboka. Jer je istina voda duboka."

