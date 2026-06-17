Francuzi izazvali skandal u Istri! Šefica TZ-a se ispričala, reagirali i organizatori

Podijeljene reakcije publike izazvala je predstava 'Piti Peta Hofen Show' francuskog ansambla CIE LPM odigrana 12. lipnja u okviru Festivala uličnih čarobnjaka u općini Tar-Vabriga kod Poreča. Određene scene iz predstave roditelji i posjetitelji navodno su ocijenili neprimjerenima za djecu i obitelj.

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile snimke izvedbe te kritike na račun sadržaja predstave direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga Sanja Žužić uputila je javnu ispriku posjetiteljima, prenosi Ri portal.

U priopćenju je navela da razumije negodovanje dijela publike te da smatra kako pojedini dijelovi predstave nisu bili prikladni za manifestaciju koju u velikom broju posjećuju djeca i njihove obitelji.

'Ispričavam se, posebno roditeljima i djeci'

"Poštovani posjetitelji i javnosti, nakon predstave ‘Piti Peta Hofen Show’ francuskog ansambla CIE LPM, održane 12. lipnja u sklopu Festivala uličnih čarobnjaka u Taru i Vabrigi, želim se osobno, kao direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga, te u ime Turističke zajednice iskreno ispričati svim posjetiteljima, a posebno roditeljima i djeci, koji su se tijekom izvedbe osjećali neugodno ili smatraju da pojedini dijelovi programa nisu bili primjereni obiteljskom okruženju i dječjoj publici.

Prije svega, želim izraziti iskreno žaljenje zbog nastale situacije. Festival uličnih čarobnjaka tijekom godina izgradio je ugled kvalitetne, međunarodne i obiteljske manifestacije koja okuplja brojne posjetitelje svih generacija.

Upravo zato razumijem razočaranje i negodovanje dijela publike te smatram da je važno jasno reći kako pojedini dijelovi navedene predstave, prema mom mišljenju i s obzirom na reakcije javnosti, nisu bili primjereni kontekstu obiteljskog festivala koji u velikom broju posjećuju djeca i njihove obitelji", piše Žužić.

Na poveznici ispod pogledajte sporne dijelove predstave u Istri.

Turistička zajednica nije organizator festivala

Sanja Žužić ističe kako Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga nije organizator festivala.

"Dugi niz godina podržava ovaj festival jer vjerujemo u važnost kulture, umjetnosti i sadržaja koji obogaćuju život naše zajednice i turističku ponudu destinacije. Tijekom svih proteklih godina festival je uživao ugled kvalitetne i odgovorno vođene manifestacije te nikada nije bilo razloga dovoditi u pitanje primjerenost programa koji se predstavlja publici.

Važno je naglasiti kako Turistička zajednica nije organizator festivala niti sudjeluje u odabiru izvođača i umjetničkog programa.

Za organizaciju i selekciju sadržaja zadužena je Udruga Čarobnjakov šešir iz Pule, s kojom smo kroz godine ostvarili uspješnu suradnju temeljenu na međusobnom povjerenju i brojnim kvalitetno realiziranim projektima. Upravo zbog tog dugogodišnjeg pozitivnog iskustva nije postojala nikakva naznaka da bi pojedini dijelovi izvedbe mogli izazvati ovakve reakcije publike.

Istodobno, smatram da pokrovitelji i organizatori kulturnih događanja moraju biti spremni saslušati javnost kada ona ukaže na opravdanu zabrinutost", poručuje direktorica TZ-a.

'Poduzet ćemo dodatne korake'

Žužić nadalje piše kako je došlo do pogrešne procjene prikladnosti predstave. "Ne dovodeći u pitanje umjetničku slobodu niti pretpostavljajući lošu namjeru organizatora ili izvođača, držim da je u ovom slučaju došlo do pogrešne procjene prikladnosti sadržaja za manifestaciju namijenjenu širokoj i obiteljskoj publici. Upravo zbog toga iskreno žalim što je dio posjetitelja doživio nelagodu i razočaranje.

Sve primjedbe i reakcije javnosti shvatili smo vrlo ozbiljno. U budućnosti ćemo, u suradnji s organizatorima manifestacija koje podržavamo, dodatno inzistirati na jasnijem uvidu u sadržaj programa kako bismo osigurali da bude usklađen s karakterom događanja, prostorom u kojem se održava i publikom kojoj je namijenjen.

Poduzet ćemo dodatne korake kako bismo bili sigurni da se slična situacija neće ponoviti."

Foto: Festival uličnih čarobnjaka- FUC, Facebook

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Na sve su ubrzo reagirali i iz Festivala uličnih čarobnjaka.

"Prije svega, važno je istaknuti da je FUČ međunarodni festival suvremenog cirkusa i ulične umjetnosti koji se u Istri održava već dvadeset godina. Festival nije isključivo namijenjen dječjoj publici, već je namijenjen gledateljima svih generacija te predstavlja različite umjetničke forme i autorske poetike iz Hrvatske i svijeta.

Zahvaljujemo publici na interesu, dolasku i otvorenom izražavanju mišljenja. Umjetnost, a osobito suvremeni cirkus i ulične umjetnosti, kod različitih ljudi može izazvati različite emocije i tumačenja, što je sastavni dio dijaloga koji umjetnost potiče. Tijekom godina susretali smo se s najrazličitijim reakcijama publike – od oduševljenja i smijeha do nelagode, straha ili nerazumijevanja.

Nekoj su djeci i roditeljima zastrašujući bili klaunovi, drugima visoki likovi na štulama, poput crveno-crnih bubamara, a pojedinima su nelagodu izazivali lutkarski nastupi ili glazba koja ih prati. Takve reakcije ne znače nužno da je sadržaj neprimjeren, već pokazuju koliko su umjetnički doživljaji osobni i koliko ih svatko od nas doživljava na drugačiji način", pišu iz FUČ-a.

Predstava CIE LPM autorsko je umjetničko djelo koje izražava umjetničku viziju autora i izvođača, ističu iz FUČ-a.

"Njezina namjera nije vrijeđati bilo koju vjersku zajednicu, obitelj ili pojedinca, već kroz specifičan jezik suvremenog cirkusa i izvedbenih umjetnosti otvoriti prostor za promišljanje, preispitivanje i razgovor. Predstava je već gostovala u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine i nije izazvala nikakve loše i burne reakcije publike.

Posebno zabrinjava činjenica da se dio osuda temelji na neovlašteno snimljenim i naknadno montiranim materijalima objavljenima na društvenim mrežama. Izdvajanje pojedinih trenutaka iz umjetničke cjeline i njihovo predstavljanje bez konteksta može stvoriti iskrivljenu sliku o sadržaju i značenju predstave te dovesti do zaključaka koji ne proizlaze iz samog umjetničkog djela", navode iz FUČ-a.

Foto: Facebook, Festival uličnih čarobnjaka- FUC

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Iz Festivala navode da su tijekom dva desetljeća postojanja ugostili više od 300 predstava iz brojnih zemalja.

"Iznenađuje nas da se upravo sada, u vremenu sve izraženijih društvenih podjela i polarizacije javnog prostora, a nakon dvadeset godina kontinuiranog rada festivala i više od 300 izvedenih predstava iz cijelog svijeta, jedna predstava našla u središtu rasprave. Različite reakcije sastavni su dio susreta publike i umjetnosti, osobito kada je riječ o suvremenim izvedbenim formama koje često postavljaju pitanja umjesto da nude jednostavne odgovore.

Posebno je zanimljivo da su reakcije djece i odraslih na istu predstavu bile bitno različite. Dok su pojedini odrasli u pojedinim prizorima iščitavali određena simbolička, društvena ili ideološka značenja, djeca su predstavu doživjela na sasvim drugačiji način. U predstavi CIE LPM važnu ulogu imaju gumeni bomboni, a upravo su oni mnogim najmlađim gledateljima bili najzanimljiviji i najupečatljiviji dio izvedbe.

Djeca nisu nužno vidjela ono što su u predstavi vidjeli odrasli. Ta činjenica podsjeća koliko je umjetnički doživljaj subjektivan te koliko svatko od nas u umjetničko djelo unosi vlastita iskustva, uvjerenja i interpretacije. Znakovito je da tih dijelova predstave s gumenim bombonima, nema u montiranom videu", navode iz FUČ-a.

​​Tko su CIE LPM?

Iza predstave koja je uznemirila dio javnosti stoji umjetnički ansambl koji sebe opisuje kao "Satirični i frenetični cirkuski kolektiv, specijaliziran i za žongliranje."

"Djelujući u burlesknom registru, koegzistiramo unutar apsurda kako bismo osudili nedosljednosti koje uvjetuju naša društva. Naša velika božanska misija, koju diktira Veliki Tutti Frutti, jest slaviti život u ovom svijetu prožetom nasiljem. Bufonija je u srži naših kreacija, omogućujući nam da surfamo unutar ikonoklastičkog, kazališnog i klaunovskog cirkusa", navode na svojim stranicama.

O predstavi

U nastavku prenosimo opis predstave 'Piti Peta Hofen Show':

"3 zemlje, 3 žonglera, 3 predmeta za ekstremnu poeziju*. Tri lika u apsurdnom svemiru, s nelogičnom logikom, gdje vlada komedija, a žongliranje je materinski jezik.

Ova predstava donosi osmijehe i velike trenutke sreće kamo god stigne. Osvjetljava tamu, vodi nas pravim putem, čisti ulični otpad i pomaže Pacha Mami da udiše kisik umjetnosti.

– Čujete li to? … To je srce planeta Zemlje koje kuca u ritmu PITI PETA HOFEN. Mi smo kolektiv umjetnika žongliranja, svi diplomanti škole ESACTO-Lido u Toulouseu. Naš svijet čine lakrdijaštvo, burleska i komedija, kojima prenosimo društvenu satiru", pišu iz umjetničkog kolektiva.

Tradicija burleske i klaunerije

Tri žonglera iz Toulousea kažu da se oslanjaju na zajedljiv humor. "Poigravamo se ljudskim proturječjima koja oblikuju naše živote. Naš humor proizlazi iz samoironije. Utjelovljujemo likove nalik crtanim junacima koji sudjeluju u burlesknim izvedbama.

Naš umjetnički identitet temelji se na tradiciji burleske i klaunerije te istražuje ključne teme ikonoklastičkog cirkusa. Društvene teme (nasilje, odnosi moći, birokracija, religija, tehnokracija...) obrađujemo koristeći tehničke i umjetničke alate eksperimentiranja, improvizacije i stvaranja tijekom same izvedbe.

Posebnu pozornost posvećujemo inovacijama u specijaliziranim tehnikama žongliranja i manipulacije predmetima.

Živeći u apsurdnom svijetu, svatko izgubljen u vlastitim neobičnim fantazijama, s publikom komuniciramo univerzalnim jezikom – govorom tijela. Što se tiče riječi, naš međunarodni karakter odražava se u predstavama koje se mogu prilagoditi mnogim jezicima (prvenstveno francuskom, engleskom i španjolskom).

Pretežno neverbalni izričaj: sluh nije nužan za uživanje u našim predstavama. Znamo prenijeti svoje poruke i bez izgovorene riječi.

Društvene teme koje snažno odjekuju u suvremenom društvu i bliske su svima nama.

Humor kao ulazna točka: satiru koristimo kako bismo se bavili društvenim pitanjima na ležeran i pristupačan način. Humor je politički čin koji nam pomaže da se opustimo kako bismo se mogli suočiti sa samom srži problema.

Predstava za sve uzraste: obitelji i djecu oduševit će raskoš i ekstravagancija naših klaunovskih likova", stoji na stranicama kolektiva umjetnika žongliranja.