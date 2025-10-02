Znate li tko je najbogatiji Hrvat na svijetu? Njegovo bogatstvo procjenjuje se na skoro dvije milijarde eura

Elon Musk postao je danas prvi polubilijunaš na svijetu. Njegovo bogatstvo premašilo je nevjerojatnih 500 milijardi eura, izvijestio je Forbes. Slijedi ga Mark Zuckerberg i Jeff Bezos koji se "vrte" oko 183 milijardi eura.

U top deset milijardera većina je Amerikanaca, osim francuske obitelji Bernarda Arnaulta na petom mjestu, koja je, između ostalog u vlasništvu modnog brenda Louis Vuitton, te Španjolca Armancija Ortege, vlasnika Zare na devetom mjestu.

Foto: Alexander Ryumin/tass/profimedia

Prema najnovijim podacima, Forbesova lista milijardera za 2025. godinu obuhvaća ukupno 3028 milijardera, što je rekordni broj od kada je lista prvi put objavljena 1987. godine. Ukupno bogatstvo svih milijardera je 16,1 trilijuna dolara, što je povećanje od 2 trilijuna u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj milijardera dolazi iz SAD-a: 902 milijardera, slijede Kina s 516 i Indija s 205. Ove godine prvi puta se na listi pojavio i jedan Albanac.

Cijelu listu pogledajte OVDJE.

I dok se nižu brojni Zapadnjaci i pokoji Kinez u top 100, istražili smo postoji li na cijeloj Forbesovoj listi milijardera - neki Hrvat!

Hrvat ima skoro dvije milijarde eura

I doista postoji, jedan! Nalazi se na 1688. mjestu s procijenjenom vrijednosti od skoro dvije milijarde eura. Njegovo ime je Vasilij Anisimov. Iako ime ne zvuči hrvatsko, Vasilij doista ima hrvatsko državljanstvo iako živi u Švicarskoj. Ima 74 godine i blizak je prijatelj Vladimira Putina. Bogatstvo je nagomilao nekretninama, a na Forbesu stoji kako ne dolazi iz bogate obitelji već je sve sam stvorio.

Razvojna tvrtka Coalco Vasilija Anisimova ima 37.000 hektara zemlje u blizini Moskve.

Foto: Sergei Bobylev/tass/profimedia

Dio zemlje nalazi se u luksuznom selu zvanom Akulinino gdje kuće posjeduju Putinovi prijatelji, poput milijardera Arkadija Rotenberga.

Anisimov je stekao svoje prvo bogatstvo trgovinom obojenim metalima. Zatim se prebacio na nekretnine. Bio je na čelu ruskog judo saveza 12 godina.

Vasilij Anisimov rođen 19. rujna 1951. Diplomirani je ekonomist. Hrvatsko državljanstvo dobio je 2003. godine na preporuku tadašnjeg ministra zdravstva Andre Vlahušića. U preporuci je stajalo da se Rus želi doseliti u Hrvatsku kako bi ulagao u medicinske objekte, posebno u lječilište Naftalan. No, ništa od toga nije ostvario.

Odrekao se ruskog državljanstva

U rujnu 2022. odrekao se ruskog državljanstva.

Anisimov je bio dva puta oženjen i ima četvero djece. Prva supruga bila je Galina Anisimova. Njihova kći, također po imenu Galina, ubijena je zajedno sa svojim suprugom, Aleksanderom Nalimovom. Pronađeni su vezani i pogubljeni u njihovom domu u Jekaterinburgu 2000. godine.

Foto: Metzel Mikhail/tass/profimedia

Druga kći je glumica i poduzetnica Anna Schafer, zvijezda filma Elizabeth Blue iz 2017. i suosnivačica kozmetičke linije Bare Essential Organics.

Zatim je oženio Ekatarinu s kojom je dobio još jednu kćer i sina.

Anisimov je poznat po svom aktivnom interesu za Rusku pravoslavnu crkvu i nadgledao je obnovu 30 crkava. Tijekom 2000. godine proveo je vrijeme na Svetoj gori i razgovarao sa svećenicima:

"Nikada u životu nisam mislio da ću klečati. A sada jutro i večer dočekujem s molitvom", rekao je tada.

"Nemam hobija, ne mogu danima sjediti s udicom za pecanje ili loviti životinju. Slučajno mi je hobi posao. Sve dok sam prilično aktivna osoba, sve dok mogu ostati budan tri dana, moram ići naprijed", opisao je svoj život za Forbes.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto samo Kosovo možda ima šanse ne izumrijeti? Elon Musk ima teoriju