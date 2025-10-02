Elon Musk postao je bogatiji od najbogatijih: Pogledajte koliko nula ima na bankovnom računu

Elon Musk postao je prva osoba na svijetu čija je neto vrijednost premašila 500 milijardi dolara. Forbesov indeks milijardera objavio je da postao prvi polubilijunaš na svijetu, piše Metro.co.uk.

To dodatno učvršćuje njegov status najbogatije osobe na svijetu, a većinu bogatstva stekao je s 12 posto udjela u Tesli.

Vrijednost dionica automobilske tvrtke porasla je za više od 20 posto u posljednjih godinu dana. Musk je također na vidiku da postane prvi svjetski bilijunaš, jer će dobiti ogromnu isplatu ako Tesla ostvari svoje ambiciozne ciljeve.

To uključuje prodaju milijun robota s umjetnom inteligencijom, dodatnih 12 milijuna Tesla automobila i osam puta veće vrijednosti tvrtke.

Usmjeren na svemir

Investitori su pozdravili Muskovo fokusiranje na svoje poslovanje, koje uključuje i startup za umjetnu inteligenciju xAI i raketnu tvrtku SpaceX, umjesto na politiku.

Ove godine se našao na meti kritika nakon što je surađivao s Trumpovim Ministarstvom za učinkovitost vlade (DOGE), koje je bilo zaduženo za smanjenje broja radnih mjesta i potrošnje.

Međutim, sada je ponovno "u prvom planu" Tesle, prema riječima predsjednice tvrtke Robyn Denholm.

Prošli mjesec jedna od Muskovih kćeri otkrila je da nema želju biti superbogata. Vivian Wilson, koja je 2022. godine podnijela zahtjev za promjenu imena i spola, prekinula je veze s ocem.

To je unatoč tome što je Musk u početku podržavao Vivianinu odluku o promjeni, rekavši: "Mislim da je važno braniti njezino pravo na privatnost".

No prošle godine ju je osudio, rekavši da ju je "ubio virus woke uma".

