Znate li koliko gotovine smijete nositi preko granice bez prijave? Kazne su brutalne

U nedavnom ulovu carine i policije na istoku Hrvatske uhvaćen je Alžirac koji je na nezakonit način pokušao unijeti 22.555 eura u Hrvatsku.

Kod mjesta Tovarnik uhvatili su ga policijski, te carinski službenici mobilne vukovarske jedinice. Vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 7 tisuća i 500 eura. Alžirac je odmah na mjestu platio dvije trećine iznosa kazne, odnosno pet tisuća eura.

Koliko se gotovine smije prenijeti preko granice?

Prema novim pravilima koji su na snazi od 2021. godine, unos i iznos gotovine u EU slobodni su za sve fizičke osobe uz obveznu prijavu carinskom službeniku, bez ograničenja iznosa.

Osobe koje ulaze ili izlaze iz EU s gotovinom od 10.000 € ili više moraju podnijeti prijavu carini elektronički ili na graničnom uredu.

Prijava se podnosi na graničnom prijelazu na propisanom 'Obrascu za prijavu gotovine' koji među ostalim sadrži podatke o podnositelju, vlasniku gotovine, predviđenom primatelju gotovine, iznosu i vrsti gotovine, podrijetlu i namjeni gotovine, smjeru putovanja i prijevoznom sredstvu.

Kršenje ove obaveze može rezultirati novčanom kaznom i privremenim oduzimanjem novca. Pravilo vrijedi pri ulasku i izlasku iz Republike Hrvatske ili EU, kao i za pošiljke gotovine.

Kazne su brutalne

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, članak 69., novčanom kaznom u iznosu 5.300 do 53.080 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako kao pošiljatelj ili primatelj ili zastupnik pošiljatelja ili primatelja u roku od 30 dana od primitka zahtjeva Carinske uprave ne podnese prijavu u smislu objavljivanja gotovine u vrijednosti od 10.000 eura ili više koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz Europske unije preko Republike Hrvatske, u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu, ili ako da netočne ili nepotpune podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.310 do 33.180 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 660 do 13.270 eura kaznit će se fizička osoba za isti prekršaj.

