Uhvaćen s 22.555 eura keša i brutalno kažnjen: S koliko gotovine vi putujete preko granice?

Novi ulov carine i policije na istoku Hrvatske. Alžirac je na nezakonit način pokušao unijeti 22.555 eura u Hrvatsku.

Kod mjesta Tovarnik - trećeg listopada uhvatili su ga policijski, te carinski službenici mobilne vukovarske jedinice. Vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 7.500 eura. Platio je odmah dvije trećine - u iznosu od 5 tisuća eura.

Ovaj slučaj potaknuo nas je da vas pitamo: S koliko gotovine putujete preko granice?

