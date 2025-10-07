PITAMO VAS /

Uhvaćen s 22.555 eura keša i brutalno kažnjen: S koliko gotovine vi putujete preko granice?

Uhvaćen s 22.555 eura keša i brutalno kažnjen: S koliko gotovine vi putujete preko granice?
×
Foto: Dubravka Petric/pixsell

Alžirac je na nezakonit način pokušao unijeti 22.555 eura u Hrvatsku. Izrečena mu je novčana kazna od 7.500 eura

7.10.2025.
11:37
danas.hr
Dubravka Petric/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novi ulov carine i policije na istoku Hrvatske. Alžirac je na nezakonit način pokušao unijeti 22.555 eura u Hrvatsku. 

Kod mjesta Tovarnik - trećeg listopada uhvatili su ga policijski, te carinski službenici mobilne vukovarske jedinice. Vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 7.500 eura. Platio je odmah dvije trećine - u iznosu od 5 tisuća eura.

Ovaj slučaj potaknuo nas je da vas pitamo:  S koliko gotovine putujete preko granice? 

Podijelite svoje iskustvo u komentarima na našem Facebook profilu, a najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

Pitamo VasGranicaGotovinaPrijelaz Granice
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Uhvaćen s 22.555 eura keša i brutalno kažnjen: S koliko gotovine vi putujete preko granice?