PRONJUŠKALI SMO /

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: David Jerkovic/goran Kovacic/ivo Cagalj/pixsell/rtl/screenshot Domovinski Pokret Splitsko-dalmatinska županija

U Ministarstvu hrvatskih branitelja obnaša dužnost državnog tajnika od srpnja 2024. godine. Po obrazovanju je policajac sa srednjom stručnom spremom

6.1.2026.
14:21
danas.hr
David Jerkovic/goran Kovacic/ivo Cagalj/pixsell/rtl/screenshot Domovinski Pokret Splitsko-dalmatinska županija
Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić prima veću mjesečnu plaću od gradonačelnika četiri najveća grada Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka, pokazuju podaci iz imovinskih kartica.

Bašić, član Domovinskog pokreta i hrvatski branitelj, sudjelovao je u obrani Vukovara, gdje je u dva navrata ranjen te je u javnosti poznat kao heroj Trpinjske ceste, napisali su svojevremeno na Facebook stranici. U Ministarstvu branitelja obnaša dužnost državnog tajnika od srpnja 2024. godine.

Njegova neto plaća iznosi 4.331,05 eura mjesečno, a uz to prima i 173 eura osobne invalidnine te 132,72 eura naknade za odvojeni život od obitelji. Po obrazovanju je policajac sa srednjom stručnom spremom.

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: Sukobinteresa.hr

Za usporedbu, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, magistar politologije, mjesečno prima 4.250,82 eura neto.

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: Sukobinteresa.hr

 

Primanja gradonačelnika

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, diplomirani ekonomist, ima plaću od 4.272,41 eura.

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: Sukobinteresa.hr

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, sveučilišna profesorica i doktorica znanosti, mjesečno zarađuje 4.300 eura, dok osječki gradonačelnik Ivan Radić, magistar ekonomije i inženjer građevinarstva, prima 4.285,82 eura neto.

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: Sukobinteresa.hr

Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu
Foto: Sukobinteresa.hr

Imovina državnog tajnika u Ministarstvu branitelja

U imovinskoj kartici Bašić je upisao svoju i supruginu kuću s okućnicom površine 266 četvornih metara u Čisli, procijenjenu na 150 tisuća eura. Posjeduje i Renault Scenic iz 2017. godine, procijenjen na 12 tisuća eura, te Peugeot 206 iz 2002. godine vrijedan tisuću eura. Prijavio je i 0,68 eura vrijedan udio u Fondu hrvatskih branitelja.

Iako su i plaće državnih tajnika i gradonačelnika propisane zakonom i koeficijentima, ova usporedba ponovno otvara pitanje kriterija prema kojima se u javnom sektoru vrednuju odgovornost, obrazovanje i visina primanja.

Posebno kada se u istu ravan stave državni tajnik u ministarstvu i gradonačelnici gradova koji upravljaju najvećim proračunima i najbrojnijim sustavima lokalne samouprave u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Plan Ministarstva zdravstva: Kraće liste čekanja, digitalizacija i izmjene pet zakona

PlaćeImovinska KarticaMinistarstvo BraniteljaTomislav TomaševićTomislav ŠutaIva RinčićIvan RadićZlatan Bašić
PRONJUŠKALI SMO /
Državni tajnik u Medvedovom ministarstvu ima veću plaću od ovih gradonačelnika: Pogledajte mu imovinsku karticu