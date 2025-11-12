Okršaj Dragane i Predraga u Saboru: 'Ja jesam Srbin, a vi dokažite što ste!'; Bulj ga branio...

U aktualnom prijepodnevu u Saboru zaiskrilo je između zastupnice Dragane Jackov i Predraga Mišić i to ni manje ni više, zbog nacionalne pripadnosti.

Jeckov ga je prozvala zbog, kako ističe, vrijeđanja. "Za sebe tvrdite da ste Srbin pa me čudi da se onda zalažete za umanjenje prava srpske zajednice", rekla je.

"Gospođo Jerkov, ja ne moram tvrditi. Ja jesam Srbin, a vi dokažite što ste i tko ste. Ja se ne borim protiv prava Srba. Ja se borim protiv onih koji su napadali Hrvatsku ubijali Hrvate i sve ostalo", odgovorio je Mišić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Srbin ali je branitelj

Predsjednik Sabora Gordan Jandrković prozvao je sve da "malo smire loptu". "Osjećam da idemo u krivom smjeru, tako da vas molim da stanete". rekao je.

Zastupnici Jeckov odgovorio je Stipo Mlinarić. "Gospođo Jeckov, gospodin Mišić je Srbin, ali je hrvatski branitelj, za razliku od onih koje vi zastupate koji su se borili u četnicima, koji su se borili u JNA. A kad već spominjete Erdutski sporazum, nije vam drugo ništa preostalo poslije Bljeska i Oluje, nego da potpiše sporazum", komentirao je Stipo Mlinarić.

Medakovići i izložbe

Javio se i Miro Bulj. "Tko je ona da kaže tko je tko koje nacionalnosti. Naš kolega Mišić je Srbin i mi smo ponosni na njega. On je hrvatski branitelj i bilo ih je deset tisuća te poštujemo branitelje, a ne tamo neke Medakoviće i vaše izložbe o zločinima", rekao je.

"Ja se zaista čudim se zbog čega kolega Mišić, ako tvrdi da jeste Srbin i tako se osjeća što ja pozdravljam, zbog čega nije prije samo nekoliko nedjelja izašao s nama na dopunske izbore, pa tako zaista osvojio i predstavljao svoju zajednicu na način na koji to mi ostali radimo", komentirala je Jeckov.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad se NDH brani u Saboru: Pupovac traži zaštitu ustavnih vrijednosti