Iza para je ostalo četvero djece! Načelnik: 'Ništa nije naslućivalo', policija: 'Imali smo četiri kaznene prijave...'

U noći sa subote na nedjelju, oko 1 sat, u obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena (39), a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo.

Kako piše Zagorje International, riječ je o muškarcu (1982. godište) koji je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.), a onda kasnije u obližnjoj klijeti počinio samoubojstvo.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Načelnik: 'Nedavno je došao iz Njemačke, ništa nije naslućivalo...'

"S tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. To je tragedija ne samo za općinu nego i za Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sad treba zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj. Službe su obavile određene uviđaje. Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Socijalne službe su ujutro već saslušali djecu. Poduzimaju se mjere da se zaštite djeca. Ništa nije naslućivalo na tragediju. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da je došao nedavno iz Njemačke i pripremio određeni materijal za uređenje kuće, da je kupio namještaj djeci i dogodilo se to što se dogodilo", rekao je načelnik Bedekovčine Željko Odak.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Potvrdio je i da će biti odgođen humanitarni koncert koji se trebao danas održati. Više o tome čitajte OVDJE.

Policija: 'Protiv njega smo ranije podnijeli 4 kaznene i 6 prekršajnih prijava'

Naša novinarka razgovarala je i s prvom susjedom koja nam kaže da se bračni par često svađao.

Kako doznajemo, policijski službenici ranije su protiv 43-godišnjaka podnijeli četiri kaznene i šest prekršajnih prijava zbog nasilničkog ponašanja u obitelji. Protiv 39-godišnjakinje podnesen je jedan prekršaj zbog nasilja u obitelji.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/