Kerum se ispričao zbog skandalozne izjave: 'Kajem se, svemogući Bože'

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i kandidat na ovogodišnjim lokalnim izborima na svojem Facebook profilu ispričao se bivšem HDZ-ovom gradonačelniku Splita Andri Krstuloviću Opari.

"Grize me nepromišljena izjavu koju sam izjavio za gospodina Oparu. Mislio sam mu se javno ispričati u ponedjeljak nakon izbora, da ne ispadne da se vadim, ali me to jako muči i ne mogu spavati. Ispričavam se Krstuloviću Opari, njegovoj obitelji i svima koje sam povrijedio", napisao je Kerum u objavi.

'Svemogući Bože, Isuse Kriste...'

"Znam da je isprika mala stvar i da ne može izbrisati uvredu, žao mi je. Svemogući Bože, Stvoritelju neba i zemlje, Isuse Kriste koji si svoju krv prolio za nas, Blažena Djevice Marijo, svi Sveci i apostoli, kajem se što sam pogriješio, uslišite moju molitvu za oprost", dodao je Kerum o objavi.

Podsjetimo, Kerum je ranije izjavio da je Opara "simulant koji je rekao da će umrijeti, a nije umro".

