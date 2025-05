Kerum nasmijao kandidate na RTL-ovoj debati: Poslušajte što je sve izgradio i kako se to radi

Za vrijeme RTL-ove debate, Damira Gregoret pitala je kandidate o problemu s nastavom u školama te je li jednosmjenska nastava uopče izvediva. Na red je došao Željko Kerum.

"Nije problem samo te nastave, problem je sigurnosti u školama", rekao je pa se osvrnuo na izjave od Tomislava Šute koji se pozvao na bespovratna sredstva iz EU.

"To se može koristiti, ali grad Split i i bilo koja druga zajednica mora funkcionirati od investicijskog zahvata. Investicije trebaju krenuti i onda je grad bogat. To vi gospodine Šuta ne znate je l' niste radili. Kažete da ste radili, ali niste radili. Ponavljam vam ponovno - ako vi nečega radite tisuću, a tih tisuću košta 50 eura ili milijun, 50 eura je komunalni doprinos. Svi uprihodujete od Europe 50 milijuna eura i ne tražite ništa od Europe niti od banke niti imate kamata. Tih 50 milijuna eura, napravite školu, napravite vrtić…", rekao je Kerum, a naša voditeljica ga je tada pitala koliko je on napravio škola.

Foto: RTL

"Sve sam ja napravio, i vrtiće i škole", rekao je Kerum i nasmijao ostale kandidate. Damira ga je zatim pitala, koliko, na što se Kerum okrenuo kandidatima i rekao im:

"Pa vi niste ništa napravili... Dobro, njih dvoje nisu to radili, radili smo mi. Ja sam napravio vrtiće, škole, penzionere sam poštivao, naknade za djecu i sve ostalo, a vi se gospodine Šuta uzdate u Europu. Nitko vam ništa neće dati ako sami ne stvorite", zaključio je Kerum.

