FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLALI PORUKU /

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

'Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to u društvo normalno. E nije i nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna', rekla je Puljak

9.12.2025.
11:06
Erik Sečić
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saborski zastupnici u utorak ujutro na ogradu Sabora postavili su 39 ruža u spomen na 39 ubijenih žena u tri godine.

Zastupnica Marijana Puljak (Centar) kazala je da žele poslati poruku da se to mora zaustaviti. 

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
Foto: Patrik Macek/pixsell

'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'

"Ove subote na Trgu bana Jelačića jedan muškarac zgazio je 38 ruža koje su simbolizirale 38 žene ubijenih od bliske osobe u posljednje tri godine. U međuvremenu je umrla i 39. žena", navela je Puljak. 

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
Foto: Patrik Macek/pixsell

"Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to u društvo normalno. E nije i nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna", dodala je Puljak i naglasila da će raditi na jačoj zaštiti žena i na tome da se nasilnici udalje od žrtvi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dva dana, dva femicida, a zatim brutalnost na Trgu: Tko je muškarac koji je izgazio ruže?

Hrvatski SaborRuzeženeFemicid
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSLALI PORUKU /
Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'