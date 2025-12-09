Zastupnici na ogradu Sabora postavili 39 ruža: 'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
'Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to u društvo normalno. E nije i nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna', rekla je Puljak
Saborski zastupnici u utorak ujutro na ogradu Sabora postavili su 39 ruža u spomen na 39 ubijenih žena u tri godine.
Zastupnica Marijana Puljak (Centar) kazala je da žele poslati poruku da se to mora zaustaviti.
'Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna'
"Ove subote na Trgu bana Jelačića jedan muškarac zgazio je 38 ruža koje su simbolizirale 38 žene ubijenih od bliske osobe u posljednje tri godine. U međuvremenu je umrla i 39. žena", navela je Puljak.
"Čovjek je gazio ruže jer je mislio da može, da je to u društvo normalno. E nije i nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna", dodala je Puljak i naglasila da će raditi na jačoj zaštiti žena i na tome da se nasilnici udalje od žrtvi.
