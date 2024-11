Zagreb je u top svjetskih gradova po kaosu u prometu. Zanimljivo je koga šiša na popisu

Da Zagrepčani muku muče s prometnim gužvama, čekanjima u kolonama, kašnjenjem u javnom gradskom prijevozu već je dobro poznata stvar. Prometni kaos kreće od ranog jutra i traje. Pa i do kasnih večernjih sati.

Gužve na cestama i u svijetu postaju sve veći problem. Global Traffic Congestion Rankings koristi Google karte kako bi svakodnevno analizirao podatke o prometnim gužvama u gradovima širom svijeta. A podaci za posljednjih mjesec dana pokazuju da se Zagreb u studenom 2024. nalazi u društvu svjetskih gradova s najvećim prometnim gužvama i to na 20. mjestu.

Na prvom mjestu je London, slijedi ga Bukurešt, pa Teheran. Nadalje Zagreb je, zanimljivo, po gužvama, ispred Atene, Milana, Berlina, Bogote i Barcelone koja se smjestila na dnu ove ljestvice.

Podsjetimo, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević nedavno je predstavio investicije u pet novih cestovnih pravaca. Gradska uprava tako je pokrenula preko 200 milijuna eura vrijednosti investicija u javni promet, odnosno u tramvaje, autobuse, tramvajske pruge, ispravljačke stanice i čitavu potrebnu infrastrukturu za moderan i pouzdan javni prijevoz.

Istovremeno je nesporno da se veliki broj građana svakodnevno za potrebe posla i osobne potrebe oslanja na osobne automobile i cestovne pravce kroz grad, tako da je usporedno s ulaganjima u javni prijevoz Grad Zagreb pokrenuo niz velikih investicija u cestovnu infrastrukturu: Kolakova i Branimirova na istoku, Sarajevska na jugu grada, Jarunski most i podvožnjak Medpotoki na zapadu grada te Šarengradska ulica kao novi ulaz u samo središte grada. Radi se o investicijama koje su pripremane od samog početka mandata, a njihova realizacija započela je prošle godine s izgradnjom prve faze Branimirove.

Zapadni jarunski most će biti dug 625 metara

Što se tiče zapada grada, Tomašević je rekao kako se Jarunski most planira kao prijelaz preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice koja će spajati Zagrebačku s Jadranskom avenijom. Zapadni jarunski most će biti dug 625 metara, imat će dva odvojena kolnička traka, srednji razdjelni pojas s tramvajskom prugom te obostrane pješačke i biciklističke staze. Uz izgradnju mosta, planiraju se i nove prometnice do Jadranske avenije te do Horvaćanske ceste, za koje je ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta.

Na sjeverozapadnom dijelu grada gradit će se podvožnjak na raskrižju Ulice Medpotoki s Alejom grada Bologne. Duljina izgradnje produžene Ulice Medpotoki je oko 400 metara, pri čemu će prometnica imati dva kolnika, razdjelni pojas te obostrane nogostupe i biciklističke staze. U sklopu ovog projekta rekonstruirat će se i dio Ulice Mahatme Gandhija gdje će se formirati i nova parkirna mjesta, dio Ulice Sigetje te dio Samoborske ceste koja se proširuje na tri prometne trake u zoni podvožnjaka, a dodat će joj se i obostrana biciklistička traka.

Izgradnja nove Šarengradske

Već se gradi produljenje Branimirove ulice, gdje je do sad završena prva od tri faze, a u 2025. kreće i produljenje ulice Rudolfa Kolaka, kojima će se otvoriti sjeverni obilazni pravac na istoku grada. Počela je i izgradnja Sarajevske ceste na jugu grada, s 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge koja će spojiti Aveniju Dubrovnik s Ranžirnim kolodvorom, i omogućiti puno protočniji promet na južnom ulazu u grad. Najavljen je i veliki cestovni projekt u središtu grada, izgradnja nove Šarengradske ulice.

A u Zagrebu je i dalje parkiranje veliki problem. Gomila automobila slijeva se u Zagreb. Kako bi se smanjio prometni kaos uvedeni su parkirališni blokovi za korisnike povlaštenih uvjeta parkiranja. No, problema ima i dalje. Neki kažu da i dalje nemaju gdje parkirati. A hoće li parkirališni blokovi uroditi plodom to ćemo tek vidjeti. Struka je podijeljena.

Glavna značajka blokovskog parkiranja je ta što povlaštene parkirališne karte više ne vrijede za cijele postojeće parkirališne zone, već za samo jedan od blokova unutar zone. Cijena povlaštenih parkirališnih karata se nije mijenjala, a korisnici PPK plaćaju cijenu za onu zonu unutar koje se nalazi njihov parkirališni blok. Cijene su 13,30 eura za I. zonu, 5,30 eura za II. zonu i 3,30 eura za III. zonu. Ukupno su uvedena 23 parkirališna bloka koji se odnose na povlaštene parkirališne karte, a ostale će se karte za javna parkirališta s naplatom i dalje kupovati po zonama.

U središtu Zagreba, naplata parkiranja radnim danom produžena je do ponoći, a do ponoći se produžila i naplata subotom koja je do sada bila do 15 sati, dok nedjeljom i blagdanom parkiranje više nije besplatno nego će se naplaćivati do 15 sati.

