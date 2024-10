Ljudi pucaju po šavovima, gužve svugdje. Prometni stručnjak: 'Situacija se može popraviti jedino ako...'

Stanogradnja u Zagrebu u posljednjih je nekoliko godina dosegnula svoj vrhunac. Nove zgrade niču svakog dana dok se s druge strane prometna infrastruktura slabo razvija. Sa stanogradnjom stiže priljev novih stanara pa tako i vozila koje prometna infrastruktura ne može pratiti. U 2022. godini broj izgrađenih stanova porastao je za 26.9 posto odnosno napravljeno ih je gotovo 16 tisuća prema podatcima iz Državnog zavoda za statistiku, i tu se neće stati.

Gužve su svugdje i stalno, pravila više nema. Prosječno vrijeme putovanja od točke A do točke B u Zagrebu se udvostručilo. Najveće gužve javljaju se ujutro i poslijepodne po završetku radnog vremena kada je gotovo cijeli grad u crvenom, odnosno nema prometnice koja nije zakrčena autima. Uz pobješnjelu stanogradnju razlog prometnog kaosa su i radovi koji probijaju rokove. Iako je većina radova na zagrebačkim prometnicama trebala završiti s krajem ljeta i godišnjih odmora ceste su i dalje raskopane. Radovi na rekonstrukciji plinovoda u Petrovoj ulici započeli su još u lipnju te je ona zatvorena za promet, trebali su završiti u srpnju, ali ulica je zatvorena i danas. Situacija nije bolja ni drugdje. Grad Zagreb ljetos se pohvalio radovima na 100 gradilišta međutim to nije poboljšalo situaciju već je povećalo problem. Brojna gradilišta danima su bez radnika jer ih nema dovoljno pa sve kaska, a to na svojoj koži najviše osjećaju građani.

Na našim smo društvenim mrežama postavili pitanje: 'Koliko vam vremena oduzima put do posla ovih dana u odnosu na ranije?'.

"Nekad je bila gužva od cca sedam do devet i od tri do pet. Danas je u svako doba dana i noći, ja ne znam samo kud ti svi ljudi idu i kad rade uopće. Drugo, infrastruktura nam je kao i prije 30 godina kad je Zagreb konkretno bio za četvrtinu manji", požalila se jedna čitateljica.

Drugi čitatelj smatra da su ceste prenapučene.

"Previše ima automobila na cestama, treba više koristiti javni prijevoz", napisao je čitatelj. Na što mu je odgovorio drugi: "To ima smisla negdje u normalnom svijetu gdje postoji red vožnje koji odgovara stvarnosti".

Neki su zbog prevelikih gužvi odustali od vožnje pa na posao idu pješke.

"Uvijek pola sata jer idem pješke. Nema šanse da bi autom išla u tu gužvu i onda još parking tražila", napisala je čitateljica.

'Gradovi od preko milijun stanovnika vrlo teško funkcioniraju bez podzemne željeznice'

O ovim smo problemima razgovarali i s prometnim stručnjakom Goranom Husinecom.

"Već godinama tvrdim da je najveći problem gužvi u gradu Zagrebu broj automobila koji se u Zagrebu svake godine povećava. Više automobila dolazi nego što izlazi iz Zagreba. Automobila je sve više, a infrastruktura ostaje ista. U jednoj godini se to ne primijeti, ali nakon nekih deset godina nastaju gužve i očito je da se broj automobila povećao", objašnjava stručnjak.

Osvrnuo se na rastuću stanogradnju i istaknuo probleme koji se zbog nje javljaju.

"Kada gradimo stanove, moramo paralelno razvijati infrastrukturu i garaže, a to nažalost nije slučaj. U malim ulicama s malim kućama sada niču zgrade s 30 stanova i 60 auta, a dotad je u toj ulici bio samo jedan. To je veliki problem", kaže Husinec.

Za javni prijevoz kaže da se nije mijenjao 50 godina i ne prati uvjete u gradu.

"Tramvajski prijevoz je vrlo malo moderniziran, autobusne linije su iste samo puno sporije. Jedino što se počelo događati je da se promet zbog i nakon korone počeo malo rasterećivati biciklima i romobilima. Tu se ipak vrši pritisak na pješačke zone", objašnjava Husinec.

Smatra da se prometna situacija u Zagrebu može popraviti jedino izgradnjom podzemne željeznice.

"Gradovi od preko milijun stanovnika vrlo teško funkcioniraju bez podzemne željeznice", ustvrdio je Husinec.

Također dodaje da je potrebna izgradnja biciklističkih staza i širenje Zagreba u strane, a ne graditi velike objekte u centru. Grad bi se trebao razdijeliti u nekoliko manjih područja. Dugotrajne radove na cestama pripisuje općem nedostatku radne snage, ali i sporoj papirologiji.

Nažalost, dok se prometna infrastruktura ne poboljša, čarobnog štapića ni rješenja za gužve nema, jedino što vam preostaje je strpljenje.

