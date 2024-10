Zagrebačke ceste u crvenom, ljudi se jedva probijali kroz gužvu. 'Ne shvaćam...'

Zagrebačkim ulicama u četvrtak ujutro odzvanjale su trube automobila zarobljenih u prometnom čepu. Gužve u Zagrebu, posebno u vrijeme prije i nakon posla - nisu neobične za metropolu. Ipak, čepovi su češći kada padne kiša, pa se čini da mnogi vozači zaborave kako treba voziti po mokrim kolnicima. Što zbog vremenskih neprilika, što zbog gustoće prometa, dogode se i prometne nesreće.

Oni koji su u četvrtak ujutro krenuli na posao, vjerojatno su zapeli na nekim od žarišnih prometnih točaka. Jedna od njih je Zvonimirova ulica u smjeru centra, odnosno u blizini Trga žrtava fašizma. Tko god da je radio od osam sati, vjerojatno nije stigao na posao ako se ondje našao poslije 7.30 sati jer je gužva bila ogromna. Vozila gotovo da se nisu pomaknula ni kada bi na semaforu bilo zeleno svjetlo.

Foto: Danas.hr

"Dečko me vozio na posao jer sam mislila da ću javnim prijevozon stići na posao sporije, ali ne - stajali smo u toj gužvetini i čekali da se itko pomakne. Ne shvaćam kako kiša može toliko usporiti promet", rekla nam je čitateljica koja je poslala fotografije.

Promet je, za one koji su krenuli na zapad, prodisao tek nakon prolaska zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Ipak, gust promet ostao je i nakon osam sati u mnogim većim ulicama. "Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku", priopćili su u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, usporeno se vozi u zonama radova, pišu iz HAK-a. "Vozačima savjetujemo da prilagode vožnju uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", stoji u obavijesti HAK-a.

Foto: Danas.hr

Iz Grada Zagreba obavijestili su vozače o još jednoj izmjeni u prometu. "Boškovićevom ulicom, na dijelu od Draškovićeve ulice do Trga Nikole Zrinskog, od 3. listopada od 8.00 sati do petka 18. listopada do 20.00 sati promet će se odvijati suženim dijelom kolnika, dvjema prometnim trakama iz smjera istoka prema zapadu. Posebnu pozornost molimo da obrate pješaci s obzirom na to da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme. Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu", objavljeno je na službenim stranicama Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo ima li rješenja za prometni kaos u Zagrebu

