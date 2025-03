Pretučeni Hrvat u Irskoj još nije sahranjen, hrvatski veleposlanik: 'To je stvar obitelji'

Demografske mjere, čini se, teško da bi mogle motivirati Hrvate za povratak u domovinu. Primjerice, demografsku mjeru "Biram Hrvatsku" od 2022. godine do danas iskoristilo je manje od 900 povratnika, a iz Irske - svega njih petero.

"Ne možemo govoriti o klasičnom povratku. Riječ je o najmlađoj hrvatskoj iseljeničkoj zajednice koja nije klasična iseljenička zajednica. Riječ je o mladima koji su ovdje došli većinom nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i riječ je o mobilnosti - ljudi dolaze i odlaze. Imamo nove tipove migracija. Ljudi povremeno i privremeno dolaze, tako da nije to klasična iseljenička zajednica", kaže hrvatski veleposlanik u Irskoj Davor Vidiš.

Za RTL Danas, istaknuo je da je riječ o mladima koji u Irsku jednostavno dođu s nekim problemom, riješe ga i vrate se u Hrvatsku. A veliki problem za Hrvate je i jeftinija radna snaga iz drugih zemalja.

"To je specifično jer Irska zbog svojih povijesnih razloga, prije svega Sjeverne Irske nije u Schengenu, ona autonomna u davanju viza, tako da su ovdje prisutne velike neeuropske zajednice, poput zajednice Indijaca ili Brazilaca. One imaju svoje dinamike u smislu zahtjevnosti plaća i svega ostalo kada je u pitanju rad u Irskoj", napominje Vidiš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O demografskim mjerama

Na pitanje - jesu li ove demografske mjere dostatne odgovara: "Sve mjere su u svakom slučaju dobre, ali ovdje je jedan drugi tip zajednice. Ovdje mi nemamo konkretni povratak s mjerama, ovdje imamo više tihi povratak, kad ljudi riješe svoj problem ili zbog drugih razloga. Jednostavno se odluče vratiti", kaže Vidiš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao važno ističe to da se u međuvremenu tržište rada u Hrvatskoj drastično promijenilo te da je smještaj u Irskoj jedan od većih problema. Tvrdi da je to ono što predstavlja problem pri dolasku u Irsku.

Tri problema u Irskoj

A sigurnost? Lani je u Irskoj nasmrt pretučen jedan Hrvat.

"Sigurnost je jedan od izazova ove države i kad razgovarate s političarima dužnosnicima ove države, oni će istaknuti tri problema. Prvi problem je problem smještaja. Drugi problem je dostupnost zdravstvenog sustava javnog, a treći problem je javna sigurnost. Međutim, ja mogu reći kako se radi o relativnoj sigurnosti sigurnoj državi i Dublin je relativno siguran grad", tvrdi Vidiš.

Pretučeni mladić još nije sahranjen. "To je stvar obitelji. Naime, ne bismo htjeli ulaziti u obiteljske razloge. Nama je jako žao što se to dogodilo, a moram reći da je to unijelo nemir u hrvatsku zajednicu, ali smatram da se radi o izoliranom incidentu", zaključio je Vidiš.

POGLEDAJTE VIDEO: Fra Miro Sikirić iz Dublina otkrio zbog čega Irska više nije obećana zemlja za Hrvate

Tekst se nastavlja ispod oglasa