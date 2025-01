Pogledajte kako je Zagreb izgledao na današnji dan prije 11 godina

U Zagrebu je prije 11 godina oko 6 sati uz kišu počeo padati snijeg, koji se postupno pojačavao. Očekivalo se od 5 do 20 centimetara snijega.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do kraja dana temperatura se počela snižavati te se kretala između ništice i minus dva stupnja.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Snijeg je padao u Gorskom kotaru, Lici i nešto slabije u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj, dok su u većem dijelu ostatka zemlje kolnici bili mokri i skliski od kiše.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Oko 17 sati snijeg je prestao padati u zapadnim krajevima, a između 19 i 20 sati i na zagrebačkom području. U Slavoniji je snijeg padao i tijekom noći.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, trajektna linija Valbiska-Lopar bila je u prekidu, a prema otoku Pagu trajekt je plovio na liniji Stinica-Stara Novalja zbog radova u pristaništu Prizna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tijekom dana očekivao se jak vjetar, povremeno s olujnim i orkanskim udarima, na sjevernom Jadranu te dijelu Gorskog kotara, kao i snijeg uz moguću poledicu (zbog niskih temperatura, posebice na mostovima i vijaduktima) u većem dijelu zemlje.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Moguća su bila zatvaranja Jadranske magistrale, poglavito za vozila I. i II. skupine, uglavnom od Bakra do Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Ograničenja su bila na dionici autoceste A1, od čvora Sveti Rok do čvora Maslenica te na autocesti A6, od Delnica do Kikovice.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

