Vidović o vojnom stanu: 'Ako status nije bio reguliran, kako je MORH ispostavljao uplatnice?'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u veljači je Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP) uputio prijedlog za opoziv Ivice Vidovića s dužnosti predsjednika Uprave društva Zrakoplovno-tehničkog centra (ZTC) zbog nepravilnosti u radu i izgubljenog povjerenja. Podsjetimo, mediji su objavili da je Vidović tri godine bespravno koristio službeni stan Ministarstva obrane, a vratio ga je tek nakon novinskih upita.

RTL Danas prvi je doznao da DORH ide u izvide oko Ivice Vidovića i afere oko njegovog vojnog stana. On se je pak danas obratio i rekao kako su "sve to neistine". "Stavlja mi se na teret da sam stan koristio nakon novinarskog upita i da su u poslovanju ZTC-a nađene nepravilnosti. Nejasno je zašto je postavljena neistinita teza da sam stan koji sam koristio vratio nakon novinarskog upita, s obzirom na to da sam 18. ožujka 2025. pisanim putem obavijestio nadležnu službu MORH-a da ću se iseliti iz stana i zatražio sam primopredaju, koja je zakazana za 31. ožujka 2025.", komentirao je Vidović.

Pojašnjava da je službeni MORH-ov stan u Zagrebu koristio sam od rujna 2007., kada je zaključen Ugovor o korištenju stana te da mu je stan dodijeljen kao djelatnoj vojnoj osobi. Do umirovljenja (31. prosinca 2021.) plaćao je stanarinu u skladu s Pravilnikom o stanovanju, a kao što je plaćaju i ostale djelatne vojne osobe koje koriste službene stanove.

'Plaćao sam najamninu od 516 eura'

Vidović u nastavku pojašnjava da je prije umirovljenja krajem 2021. zatražio od nadležne službe MORH-a mogućnost daljnjeg korištenja stana. "U svibnju 2022. dobio sam obavijest da mi se s obzirom na umirovljenje raskida Ugovor o korištenju stana te da će mi se ispostaviti uplatnice za stanarinu po komercijalnim uvjetima, koje su mi redovito dostavljane u iznosu 516,82 eura na mjesec, a što je MORH odredio u skladu s Pravilnikom o stanovanju. Stanarinu i režijske troškove stana uredno sam podmirivao. Nakon toga nikakve dopise ni postupke za iseljenjem iz stana MORH nije pokretao", pojasnio je Vidović.

Naglašava kako mu je MORH sve to vrijeme uredno izdavao potvrde o korištenju za potrebe prijave boravišta, porezne kartice i slično. U nastavku dodaje da je krajem 2024. pokrenut postupak radi povrata i predaje stana MORH-u te preko Općinskog građanskog državnog odvjetništva zatraženo da se iseli iz stana do 31. ožujka 2025., što je u predviđenom roku i napravio, a 18. ožujka 2025. o iseljenju i primopredaji stana obavijesti je nadležnu službu MORH-a. Vidović napominje da je primopredaja stana obavljena 31. ožujka 2025. u jutarnjim satima o čemu je sastavljen i zapisnik.

"Zrakoplovno-tehnički centar d.d. je novinarski upit vezan za stan zaprimio u ponedjeljak 31. ožujka 2025. u večernjim satima pri čemu je novinarka zatražila da joj se odgovor dostavi do utorka 1. travnja 2025. Drugim riječima, u trenutku zaprimanja novinarskog upita stan je već bi predan MORH-u, a predaja stana nije bila vezana za novinarski upit nego za rok koji je ranije određen. Ako status za korištenje stana nije bio reguliran, na osnovu čega je MORH svaki mjesec ispostavljao uplatnice za mjesečnu najamninu u iznosu 516 eura i na osnovu čega je izdavao potvrde o boravku u stanu", komentirao je Vidović.

'ZTC je danas poželjan poslodavac'

Pojašnjava da je na dužnost jednog člana uprave, direktora Zrakoplovno-tehničkog centra d.d. 4. studenoga 2022. imenovan kao stručna osoba koja može uspješno voditi tvrtku u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon imenovanja vratio je Ministarstvu obrane, odnosno u Državni proračun, 65.000 kuna otpremnine (uključujući i otpremninu koja mi je pripadala za sudjelovanje u Domovinskome ratu).

"Kada sam stupio na dužnost ZTC je imao poteškoće u poslovanju, poslovao je s gubitkom. 2022. je završena s oko 5 milijuna kuna gubitka. Plaće su bile male, ključni radnici mehaničari su odlazili iz tvrtke, bili su veliki problemi i kašnjenja u isporuci protupožarnih aviona 2021. i 2022. U dvije i pol godine mog mandata stanje u ZTC-u se stabiliziralo. Tvrtka je 2024. godinu završila s dobiti, plaće svim radnicima su nekoliko puta podizane, zapošljavani su novi mehaničari i radnici ostalih zanimanja, a dio mehaničara i inženjera se vratio u ZTC. Posljednje dvije sezone su protupožarni zrakoplovi isporučeni na vrijeme u skladu s dinamičkim planom koji je usuglašen s HRZ-om. Uz to su u posljednje dvije godine obavljeni radovi na 13 inozemnih aviona, što je najveći broj inozemnih aviona koji je ikada u tolikom razdoblju servisiran u ZTC-u", pojašnjava Vidović.

Napominje da se cijelo vrijeme ulagalo u infrastrukturu, u školovanja radnika, usvojene su nove sposobnosti, ZTC je počeo raditi na helikopterima zapadne proizvodnje UH-60M Black Hawk i na kompozitnim materijalima za avione Rafale. "Nakon 12 godina podignuta je cijena sata rada za MORH-ove zrakoplove i ostala materijalna sredstva. Doneseni su ključni dokumenti: novi Kolektivni ugovor, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama. ZTC je danas poželjan poslodavac", poručuje Vidović.

Napominje, kako ZTC nije kontrolirala Državna revizija te da ugovoreni komercijalni revizori nisu uočili insinuirane nepravilnosti. "Sve je to potvrda uspješnog vođenja tvrtke za vrijeme mog mandata tijekom kojeg nije bilo propusta i nepravilnosti. Iz svega gore navedenog ostaje nejasno kome je u interesu iznositi netočne podatke o meni i mom poslovnom zalaganju nakon što je ZTC, u okviru mog mandata kao odgovorne osobe, poslovanje konsolidirao i sada posluje pozitivno", poručio je Vidović.

