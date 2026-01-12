Ovakvu kartu Hrvatske dugo nismo vidjeli: Pogledajte kakvo bi vrijeme trebalo biti u srijedu

Hladno i vedro jutro probudilo je građane na prvi radni dan u tjednu i početak drugog polugodišta.

U nekim dijelovima Hrvatske temperature su se jutros spustile debelo ispod nule, a najhladnije je u Štrigovi na sjeveru Hrvatske gdje je u 7 sati ujutro izmjereno -19,7 °C. U Gospiću je bilo -16 °C, u Požegi i Varaždinu -15 °C, u Karlovcu -13 °C...

Ujutro će biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla, potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano, a u noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo.

Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Za danas je u tri regije upaljen narančasti alarm, u Osječkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji. U ostatku Hrvatske na snazi je žuti alarm.

Foto: Dhmz

Zanimljivo je vidjeti prognozu za srijedu. Tada bi cijela Hrvatska, barem za sada trebala biti u zelenom, odnosno na snazi ne bi trebalo biti nikakvih upozorenja.