NAPOKON /

Ovakvu kartu Hrvatske dugo nismo vidjeli: Pogledajte kakvo bi vrijeme trebalo biti u srijedu

Ovakvu kartu Hrvatske dugo nismo vidjeli: Pogledajte kakvo bi vrijeme trebalo biti u srijedu
Foto: Josip Mikacic/pixsell/dhmz

U nekim dijelovima Hrvatske temperature su se jutros spustile debelo ispod nule, a najhladnije je u Štrigovi na sjeveru Hrvatske gdje je u 7 sati ujutro izmjereno -19,7 °C

12.1.2026.
7:51
danas.hrHina
Josip Mikacic/pixsell/dhmz
Hladno i vedro jutro probudilo je građane na prvi radni dan u tjednu i početak drugog polugodišta.

U nekim dijelovima Hrvatske temperature su se jutros spustile debelo ispod nule, a najhladnije je u Štrigovi na sjeveru Hrvatske gdje je u 7 sati ujutro izmjereno -19,7 °C. U Gospiću je bilo -16 °C, u Požegi  i Varaždinu -15 °C, u Karlovcu -13 °C...

Ujutro će biti većinom vedro, na kopnu mjestimice magla, potom postupan porast naoblake, samo na jugu i dalje uglavnom sunčano, a u noći na utorak u Međimurju, Podravini i Baranji moguća slaba oborina na granici kiše i snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, ujutro na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverac, na jugu u prvom dijelu dana jak, a na sjevernom dijelu zapuhat će jugozapadnjak i jugo.

Najviša dnevna temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Za danas je u tri regije upaljen narančasti alarm, u Osječkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji. U ostatku Hrvatske na snazi je žuti alarm. 

Ovakvu kartu Hrvatske dugo nismo vidjeli: Pogledajte kakvo bi vrijeme trebalo biti u srijedu
Foto: Dhmz

Zanimljivo je vidjeti prognozu za srijedu. Tada bi cijela Hrvatska, barem za sada trebala biti u zelenom, odnosno na snazi ne bi trebalo biti nikakvih upozorenja. 

Ovakvu kartu Hrvatske dugo nismo vidjeli: Pogledajte kakvo bi vrijeme trebalo biti u srijedu
Foto: Dhmz
