Nastavljamo idućih dana pod prevladavajućim utjecajem polja anticiklone. Dakle, stabilno, ali ne baš sasvim stabilno, jer će još vlažan zrak kružiti nad istočnim Sredozemljem pa manje količine te vlage mogu povremeno još stići do naših istočnih ili južnih krajeva.

Danas ujutro i prijepodne još uvijek razmjerno vjetrovito, osobito na moru, ali i znatno sunčanije. Na zapadu i potpuno vedro, tek malo oblaka oko Podunavlja, Srijema te na krajnjem jugu zemlje. Bura još uvijek mjestimice jaka, pod Velebitom s olujnim udarima, a na kopnu slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutro u unutrašnjosti malo svježije, malo ispod 10 °C, ali na moru opet između 16 i čak 19 °C, a ne treba iznenaditi možda i da lokalno uz buru ni ne ode ispod 20 °C, dakle moguća je topla noć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano, tek uz manji razvoj oblaka, nešto će ih više biti oko gorja i uz granicu sa Slovenijom, ali svakako bez oborina. Bit će malo toplije, 22-23 °C, iako još uvijek uz slab do ponegdje umjeren sjeveroistočni vjetar. Na istoku malo nestabilnije, nešto češći lokalno i jači razvoj oblaka pa valja računati na moguće kraće pljuskove, prvenstveno u Posavini. Temperatura oko 22 °C.

U Dalmaciji bura prolazno slabi, osobito južnije od rta Punta Planke i okreće na sjeverozapadnjak. No, bit će i ovdje promjenjive naoblake, prema jugu i sporadičnih pljuskova praćenih grmljavinom. No, temperatura slična današnjoj, oko 25 °C. Na sjevernom Jadranu dosta sunca, vrlo malo oblaka. Bura će uglavnom malo popustiti, ali navečer opet malo pojačati, no bit će tek mjestimice pod Velebitom jaka. Temperatura malo viša, između 22 i 25 °C, u gorju oko 20 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti pretežno sunčano, osobito u prvom dijelu vikenda. No, kako atmosfera i nije baš sasvim stabilna, od nedjelje svakodnevno može gdjegod pasti kakav popodnevni pljusak, nešto izglednije čini se prema oblačnijoj sredini idućeg tjedna. Pritom podjednako toplo, čak i malo toplije. Ove godine bez straha od, u pučkoj meteorologiji, poznatih „ledenih svetaca“ (12.-14. svibnja) i mraza kojeg mogu donijeti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca, nerijetko i vedrine, a i bura već u subotu slabi pa će se činiti još toplije. Bit će prilično povoljno, ali i ovdje od nedjelje raste postupno vjerojatnost za neki popodnevni pljusak, najprije na krajnjem jugu, od ponedjeljak u cijelom zaobalju. Od utorka postupno oblačnije uz jačanje južine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa