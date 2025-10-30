Poznato tko je svjedočio u istrazi protiv vojnog pilota i njegove partnerice iz Srbije

U istrazi protiv hrvatskog vojnog pilota zbog špijunaže sudac istrage splitskog Županijskog suda ispitao je osam svjedoka, uglavnom djelatnih vojnih osoba, prije nego što je osumnjičenog ovoga tjedan pustio iz istražnog zatvora.

Pilot je osumnjičen za odavanje povjerljivih informacija, tj. špijunažu u korist Srbije za što je zapriječena zatvorska kazna u trajanju od maksimalno 12 godina. Informacije koje je imao navodno je odavao svojoj partnerici, a ona ih dalje prosljeđivala čelnim ljudima stranke Srpska lista na Kosovu.

Iz istražnog je zatvora nakon tri mjeseca pušten uz mjeru opreza po kojoj nije smio kontaktirati sa posljednjom svjedokinjom koja u tom trenutku još nije bila ispitana. Zbog cijelog slučaja je udaljen iz službe.

Partnerica i dalje u istražnom zatvoru

Njegova partnerica, inače državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice, zbog opasnosti i dalje je u istražnom zatvoru.

Prije uhićenja je skoro mjesec dana provela u Tranzitnom centru za strance u Trilju, dok je pilot bio na slobodi. Uhićeni su zajedno u kolovozu.

Ukupno su osumnjičeni za tri kaznena djela koja su oboje negirali nakon što su istražitelji u njihovim mobitelima pronašli kompromitirajuće poruke koje su izmjenjivali protekle tri godine.

Pilotovoj partnerici za razliku od njega prijeti petogodišnja zatvorska kazna što znači da u istražnom zatvoru može provesti maksimalno šest mjeseci. Istraga bi do tada trebala biti dovršena u suprotnom osumnjičena mora biti puštena na slobodu.

