Veterani Domovinskog rata objavili važne 'upute' za koncert Thompsona u Rijeci: 'Parkirate na Delti...'

Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) na svom Facebooku objavila je sarkastične upute za posjetitelje koncerta Marka Perkovića Thompsona u riječkoj Dvorani mladosti. Podsjetimo, Thompsonov koncert u Rijeci najavljen u petak i subotu, 6. i 7. veljače.

"Parkirate se na Delti, prođete kroz Park oslobođenja, uz spomenik oslobođenja Rijeke od fašizma.

Nastavite ravno do Titovog trga. Tamo se malo odmorite i krećete lagano uzbrdo Bulevardom oslobođenja, šetalištem partizanskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića do ulice antifašista Joakima Rakovca.

Ulica tog slavnog heroja Vas vodi do ulice drugog heroja Slavka Krautzeka kojom stižete na trg narodnog heroja Jugoslavije Viktora Bubnja na kojem se i nalazi Vaše odredište Dvorana mladosti.

Ukoliko ste stigli prerano, prošećite ulicom antifašista Bože Felkera do Partizanskog puta. SF-SN", stoji u objavi VeDRA-e na Facebooku.

Bez dogovora u Gradskom vijeću

Podsjetimo, dio riječkih vijećnika sredinom siječnja predložio je zabranu ustaških simbola i pokliča, poput "Za dom spremni", u gradskim prostorima. Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća prijedlog je odbijen, uz 12 glasova za, 5 protiv i 12 suzdržanih vijećnika.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić komentirala je situaciju ističući kako je moguće istovremeno biti domoljub i antifašist. Naglasila je da grad nema pravnu osnovu za zabranu koncerta, ali da osuđuje fašizam i sve oblike govora mržnje te da ih gradska vlast neće tolerirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Thompson posvađao Plenkovića i Tomaševića: Ovo su svi detalji 'rata'