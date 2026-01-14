FREEMAIL
ZAHTJEVNA INTERVENCIJA /

Veliki zastoj tramvaja u centru Zagreba, doznajemo o čemu se radi

Veliki zastoj tramvaja u centru Zagreba, doznajemo o čemu se radi
Foto: Ilustracija Patrik Macek/pixsell

ZET je radi zahtjevne intervencije u centru Zagreba obavijestio i o izmjena u tramvajskom prometu, a na terenu je i policija

14.1.2026.
12:33
danas.hr
Ilustracija Patrik Macek/pixsell
U zagrebačkoj Ilici danas, u prijepodnevnim satima, došlo je do zastoja tramvajskog prometa. Građani koji su se našli na mjestu događaja pričaju da je više tramvaja zaustavljeno i u koloni. Razlog je, kako doznajemo, intervencija vatrogasaca. 

Zapovjednik zagrebačkih vatrogasca Siniša Jembrih za Net.hr potvrdio je da su intervenirali na adresi Ilica 61, gdje se provodi preventivno uklanjanje dijela fasade. Intervencija je započela u 10.45 sati, a policija privremeno obustavila promet. "Uklonjen je približno jedan četvorni metar fasade te je u tijeku čišćenje i pospremanje terena', rekao je Jembrih.

ZET javlja da je zbog intervencije došlo je i do izmjena u tramvajskom prometu. "Tramvaji su oko 11.20 sati zaustavljeni u oba smjera kod Britanskog trga. Linije 1, 6 i 11 prema zapadu preusmjerene su obilazno preko Frankopanske, Jukićeve i Ulice Republike Austrije, dok tramvaji s Črnomerca i Zapadnog kolodvora voze trasom Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Branimirova, a potom nastavljaju redovnim rutama", stoji u priopćenju ZET-a. Dodaju i kako je u međuvremenu došlo i do normalizacije tramvajskog prometa Ilicom.

TramvajIlicaJvp ZagrebSiniša Jembrih
