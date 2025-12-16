Velika promjena u EU: Manje obveza, jednostavnije izvještavanje za poduzeća

Parlament je u utorak odobrio privremeni dogovor s vladama država članica o revidiranim pravilima o izvješćivanju o odgovornosti i obvezama dužne pažnje za poduzeća.

Zahvaljujući izmjenama, pravilima će biti obuhvaćeno manje poduzeća, a neke će obveze biti ublažene kako bi se povećala konkurentnost EU-a.

Jednostavnije izvještavanje o održivosti

Društveno i ekološko izvještavanje bit će obvezno samo za poduzeća iz EU-a s više od 1000 zaposlenih i neto godišnjim prometom većim od 450 milijuna eura. Ista će pravila vrijediti i za inozemna poduzeća s neto prometom u EU-u većim od 450 milijuna eura te za njihove podružnice i društva kćeri s prometom u EU-u većim od 200 milijuna eura.

Zahtjevi za izvještavanje bit će znatno jednostavniji, a sektorsko izvještavanje postat će dobrovoljno. Suzakonodavci su osigurali da poduzeća koja su obvezna izvještavati o održivosti ne mogu prebaciti tu odgovornost na manje poslovne partnere. Poduzeća s manje od 1000 zaposlenih neće morati svojim većim poslovnim partnerima davati podatke koji nisu obuhvaćeni dobrovoljnim standardima izvještavanja. Kako bi olakšala poštovanje tih obveza, Komisija će uspostaviti digitalni portal s obrascima i smjernicama o nacionalnim i europskim zahtjevima za izvještavanje.

Obveze dužne pažnje za vrlo velika poduzeća

Manji broj poduzeća morat će provoditi dubinske analize o smanjenju svojeg negativnog utjecaja na ljude i okoliš. Prema revidiranim pravilima, tu će obvezu imati samo velika poduzeća iz EU-a s više od 5000 zaposlenih i neto godišnjim prometom većim od 1,5 milijardi eura te inozemna poduzeća koja ostvaruju jednak promet u EU-u. Takva poduzeća morat će identificirati rizike u svojim lancima aktivnosti, a od poslovnih partnera s manje od 5000 zaposlenih moći će tražiti informacije za dubinsku analizu samo ako se do njih ne može doći na neki drugi način.

Revidiranim pravilima ukidaju se obvezni planovi tranzicije za osiguravanje usklađenosti poslovnog modela poduzeća s prelaskom na održivo gospodarstvo. Tvrtke će za nepoštovanje pravila odgovarati na nacionalnoj razini, a može im se izreći kazna od najviše 3 % neto globalnog prometa.

Direktiva o dužnoj pažnji primjenjivat će se tek od 26. srpnja 2029. za sva obuhvaćena poduzeća.

Izjava

Izvjestitelj Odbora za pravna pitanja Jörgen Warborn (EPP, Švedska) rekao je: „Parlament je saslušao primjedbe poslodavaca diljem Europe. Današnjim glasanjem, uvjerljivom većinom, omogućuju se povijesna smanjenja troškova, a europski ciljevi održivosti i dalje su na dobrom putu. To je važan prvi korak u aktualnim naporima za pojednostavnjenje pravila EU-a.“

Sljedeći koraci

Prijedlog direktive usvojen je s 428 glasova za, 218 protiv i 17 suzdržanih, a Vijeće ga još treba službeno odobriti. Direktiva će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Kontekst

Revidirana pravila o održivosti dio su Komisijinog paketa Omnibus I za pojednostavnjenje propisa. Paket je predstavljen u veljači 2025. kako bi se smanjila birokracija i poduzećima olakšalo poštovanje pravila o održivosti, čime se povećava konkurentnost EU-a. Nakon odgode primjene izvještavanja o održivosti i obveza dužne pažnje, prijedlogom direktive nastoji se pojednostavniti obveze i smanjiti administrativno opterećenje poduzeća.

Konferencija za medije s izvjestiteljem Jörgenom Warbornom održat će se u utorak 16. prosinca u 15 sati i prenosit će se uživo.

