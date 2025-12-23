Velika akcija na Šipanu: Dronovi, psi tragači i brodovi u potrazi za nestalom ženom

HGSS Stanica Dubrovnik je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu putem OKC-o nestanku starije žene na otoku Šipanu. Prema dostupnim informacijama, žena je zadnji put bila viđena dan ranije oko 13 sati.

U suradnji s MUP RH, šest članova HGSS-a su oko 6 ujutro policijskim brodom prevezeni na otok, gdje je potraga odmah započela. U potrazi su korišteni bespilotna letjelica HGSS-a te K9 potražni tim JVP-a Mljet, čime je znatno povećana učinkovitost pretrage šireg područja.

Foto: Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

Jedan od mještana je u 11.50 sati pronašao nestalu ženu, koja se nalazila na zaraslom i teško dostupnom putu. SpašavateljI su odmah pristupili unesrećenoj osobi, koja je bila dehidrirana, ali srećom bez težih tjelesnih ozljeda. Nakon što joj je pružena prva pomoć transportirana je nosilima do dežurnog liječnika hitne medicinske pomoći.

Složan rad više jedinica

Istodobno je provedena i opsežna pomorska pretraga obale, u kojoj su sudjelovali Postaja pomorske policije Dubrovnik, Javna vatrogasna postrojba Dubrovnik i Lučka kapetanija Dubrovnik. Na kopnu su u potrazi sudjelovali DVD Šipan, DVD Lopud, DVD Koločep, JVP Dubrovnik, JVP Mljet s K9 potražnim timom, pripadnici policije te mještani i članovi obitelji nestale osobe.

Foto: Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

HGSS Stanica Dubrovnik se na svojoj stranici zahvalila svim sudionicima na brzom odazivu, izvrsnoj suradnji i visokoj razini koordinacije koja je dovela do uspješnog završetka potrage.

