Dijete s teškom alergijskom reakcijom trebalo je hitan prijevoz na kopno: 'Da nije bilo njih...'

Intervencija u ponedjeljak kasno navečer na Drveniku Malom dobila je svoj epilog. Nakon što je dijete doživjelo alergijsku reakciju, a terapija koju mu je majka dala nije donijela poboljšanje, bilo je potrebno što prije organizirati medicinsku pomoć i prijevoz s otoka.

U pomoć su priskočili pripadnici JVP-a Trogir i djelatnici Hitne medicinske pomoći. Intervencija je započela u 23.47 sati, a dvojica trogirskih vatrogasaca gliserom su sudjelovala u prijevozu pacijenta s otoka prema kopnu. Majka djeteta naknadno se javila redakciji Dalmacije danas kako bi javno zahvalila svima koji su sudjelovali u intervenciji. Istaknula je kako je situacija za obitelj bila iznimno stresna.

"Majka sam djeteta koje je imalo alergijsku reakciju. Uz terapiju koju sam mu dala nije bilo pomaka i, da nije bilo njih, ne znam kako bi sve završilo", kazala je. Posebno je zahvalila vatrogascima JVP-a Trogir, koji su sudjelovali u prijevozu gliserom, kao i djelatnicima HMP-a Trogir, dr. Lani Stričević i medicinskoj sestri Petri Rožić.

Majka je i sama medicinska sestra

Kao medicinska sestra, kaže, dobro zna koliko su u takvim situacijama važni brza reakcija, dobra organizacija i odgovornost zdravstvenih i drugih službi.

"U trenucima kada nam je pomoć za dijete bila najvažnija, vaša brzina i organizacija na otoku pružile su nam neizmjernu sigurnost", poručila je zahvalna majka. Otočke intervencije pritom nose dodatne izazove jer do pacijenta nije uvijek moguće stići jednako brzo kao na kopnu, a organizacija prijevoza prema zdravstvenoj ustanovi može biti presudna.

"Izuzetno cijenimo vaš trud, ljudskost i predanost poslu u izazovnim otočkim uvjetima. Hvala vam što ste bili uz nas kada je bilo najpotrebnije", dodala je. Intervencija koja bi u službenom izvješću možda bila zabilježena tek u nekoliko redaka za ovu je obitelj značila mnogo više. Iza informacije o kasnonoćnom prijevozu pacijenta s otoka bila je zabrinuta obitelj i dijete kojem je pomoć trebala odmah – ali i ljudi koji su pravodobno reagirali kada je bilo najpotrebnije.