Vatrogasci podijelili dramatične prizore: 'Srce kuca za sigurnost našeg grada'

Od popodneva pa dugo u noć, vatrogasci su imali pune ruke posla diljem Hrvatske uslijed snažne promjene vremena, jakog vjetra i obilne kiše koji su rušili stabla, stvarali probleme u prometu, ali i oštetili brojnu imovinu.

Brojne intervencije neumorno odrađuju vatrogasci iz DVD-a Kustošija, koji su u javnoj objavi pohvalili svoje kolege koji na teren izlaze bez obzira na vrijeme ili uvjete.

"Jučer od 17:00 sati pa sve do dugo u noć, pripadnici DVD-a Kustošija neumorno su odrađivali velik broj intervencija na terenu. Uz snažan angažman, brzu reakciju i veliku predanost, naši vatrogasci ponovno su pokazali koliko je važno imati spremnu i uigranu ekipu koja je uvijek tu kada treba pomoći", stoji u njihovoj objavi.

Na fotografijama koje su podijelili, vidi se da su imali pola sa srušenim stablima koja su blokirala prometnice, porušenim kantama za smeće, sanacijama krovišta i drugim intervencijama.

Napominju da iza svake intervencije stoje sati rada, umor, ali i "veliko srce koje kuca za sigurnost našeg grada". "Ponosni smo na naše operativce koji bez zadrške izlaze na teren - bez obzira na vrijeme, uvjete ili trajanje intervencija. Hvala svim članovima na trudu, hrabrosti i nesebičnosti", zaključili su u objavi.

Zbog posljedica nevremena, veliki su poremećaji u zagrebačkom tramvajskom prometu, a na nekim dionicama i u željezničkom.

Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama (opširnije u izvješću), a pojedine državne ceste su zatvorene za sav promet.

