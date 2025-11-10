Krenule isplate božićnica! Donosimo iznose koji će nekima sjesti na račune

U ponedjeljak je započela isplata božićnica za umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području grada Varaždina.

Pravo na božićnicu imaju umirovljenici čija ukupna mirovinska primanja za rujan 2025. godine, uključujući hrvatsku i inozemnu mirovinu, ne prelaze 600 eura, korisnici nacionalne mirovine, osobe s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine.

Umirovljenici s mirovinom do 350 eura, korisnici nacionalne mirovine te korisnici inkluzivnog dodatka i nezaposlene osobe s invaliditetom primit će 75 eura dok će 60 eura dobiti umirovljenici s mirovinom od 350,01 do 600 eura.

Osigurano gotovo 390.000 eura

U gradskom proračunu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 389.805 eura za 5962 korisnika.

Poštari će dostaviti božićnice na adrese korisnika, a očekuje se da će podjela trajati četiri tjedna.

Za 217 korisnika zajamčene minimalne naknade također je predviđena božićnica u iznosu od 75 eura, a o načinu isplate bit će naknadno obaviješteni od strane Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina.

