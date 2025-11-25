FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'GURU ZA KULTURU' /

Hoće li Tomašević odgovoriti Thompsonu? Uskoro predstavlja novu aplikaciju za Zagrepčane

Hoće li Tomašević odgovoriti Thompsonu? Uskoro predstavlja novu aplikaciju za Zagrepčane
×
Foto: Robert Anic/pixsell

Nakon predstavljanja aplikacije Tomašević i njegovi zamjenici održat će redovnu konferenciju za medije

25.11.2025.
10:01
danas.hr
Robert Anic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić i pročelnik Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Dražen Lučanin, predstavit će web aplikaciju Guru za kulturu.

Nakon predstavljanja aplikacije gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika održat će redovnu konferenciju za medije na istoj lokaciji.

Na konferenciji će vjerojatno biti i pitanja u vezi kaosa u prometu nakon požara Vjesnika i Thompsonove prozivke, a to su samo neki od problema s kojima se suočava zagrebačka vlast.

Podsjetimo, u ponedjeljak je Marko Perković Thompson poručio je gradonačelniku Zagreba Bojnu Čavoglave nećete zabraniti, zbog ultimatuma ako u prvoj areni bude ZDS-a, druge nema. Video je objavljen na službenoj Thompsonovoj stranici. U njemu tvrdi kako je pjesmu napisao u ratu kao poticajnu.

Uskoro više...

Tomislav TomaševićGrad ZagrebAplikacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'GURU ZA KULTURU' /
Hoće li Tomašević odgovoriti Thompsonu? Uskoro predstavlja novu aplikaciju za Zagrepčane