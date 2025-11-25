Hoće li Tomašević odgovoriti Thompsonu? Uskoro predstavlja novu aplikaciju za Zagrepčane

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić i pročelnik Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Dražen Lučanin, predstavit će web aplikaciju Guru za kulturu.

Nakon predstavljanja aplikacije gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika održat će redovnu konferenciju za medije na istoj lokaciji.

Na konferenciji će vjerojatno biti i pitanja u vezi kaosa u prometu nakon požara Vjesnika i Thompsonove prozivke, a to su samo neki od problema s kojima se suočava zagrebačka vlast.

Podsjetimo, u ponedjeljak je Marko Perković Thompson poručio je gradonačelniku Zagreba Bojnu Čavoglave nećete zabraniti, zbog ultimatuma ako u prvoj areni bude ZDS-a, druge nema. Video je objavljen na službenoj Thompsonovoj stranici. U njemu tvrdi kako je pjesmu napisao u ratu kao poticajnu.

Uskoro više...