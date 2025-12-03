Turudić: 'DORH će reagirati oko lažnih informacija vezanih za napad na časnu sestru'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao je izjavu za medije ispred sjedišta Zadarske županije.

Obraćanje je započeo napadima tijekom antifašističkog prosvjeda u Rijeci.

"Provode se izvidi, naravno da će biti procesuirani ako se utvrdi sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Što se tiče isticanja zabranjenih simbola i obilježja, policija je sve snimala. Vidjet ćemo što će oni učiniti i hoće li podnijeti prijave", kazao je Turudić.

Zahtjev za deklasificiranje dokumenata

Komentirao je i hoće li skinuti oznaku tajnosti s dopisa koji je prošle srijede, na traženje predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje, dostavio Saboru. Dopis se odnosi na kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić.

"Dobili smo zahtjev, dobili smo ga jučer u poslijepodnevnim satima. Danas smo već ujutro imali sastanak. Raspravljali smo o tome i sutra ćemo, najkasnije u petak, odgovoriti saborskom Odboru za pravosuđe", rekao je Turudić.

U dopisu se, prema navodima Grmoje, nalazi da je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirta Matić, bivšem suprugu dojavila da se nalazi pod tajnim mjerama istražitelja.

'Moramo se ponositi'

Što se tiče slučaja uhićenog bivšeg glavnog državnog inspektora, Andrije Mikulića, kaže da nema novosti,

"Istraga traje, treba se ispitati 22 svjedoka, određen je istražni zatvor. To je jedan predmet kojim se, cijelom realizacijom i cijelim postupanjem, moramo ponositi. Niti jedan okrivljenik do kraja nije do zadnjeg trena, dok nije bio uhićen, znao da se protiv njega vodi postupak. Zato sa indignacijom odbacujem sve insinuacije da se nekome nešto dojavljivalo. Mi smo krenuli u akciju, u realizaciju, ujutro oko 8 sati smo poslali Županijskom sudu u Zagrebu zahtjeve za izdavanje naloga za pretrage stana, osoba itd. Kada smo utvrdili da se okrivljenik nalazi izvan Zagreba, a imajući u vidu činjenicu da su nam mjere bile, posebne dokazne radnje koje su bile provedene, pred istekom, mi smo krenuli u akciju i uspješno smo sve realizirali", rekao je Turudić

Kazao je i da će DORH reagirati vezano za lažne napise o slučaju časne sestre koja se sama ozlijedila nožem.

"Utvrdit ćemo ima li tu osnova za pokretanje postupka", kazao je.

Afera Hipodrom

"Jučer smo čuli jednu grubu i paničnu reakciju gradonačelnika Zagreba, koji se na neizravan način miješa u rad pravosuđa. Dakle ne samo u rad USKOK-a i DORH-a, nego i u rad sudova. Sve naše odluke koje smo donijeli je nadležni sud potvrdio. Potvrdio je rješenje o provođenju istrage, odbio je žalbe na rješenja o istražnom zatvoru. Ne znam koji je njegov motiv postupanja, osim da nas zastraši. U tome naravno neće uspjeti, mi ćemo ustrajati i dalje raditi. Gospodin Tomašević nije okrivljen u tom postupku i zaista si dopušta stvari koje se u civiliziranom i demokratskom društvu ne smiju dopuštati", kazao je.

