Milanović poslao poruku koja će odjeknuti u Bruxellesu: 'Europa je čopor mačaka'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu ujutro na otvorenju konferencije Money Motion 2026. na Zagrebačkom velesajmu, a potom je dao izjavu medijima.

Novinari su ga pitali da prokomentira budućnost regulatora po pitanju gotovine i kartica te kako vidi budućnost. "Ovo je slabo regulirano, što je zamka i može biti zamka, svatko tko se u to upušta mora toga biti svjestan. A to što je pod nadzorom države, sve manje izabrane vlasti, a sve je više imaginarija, bankara i stručnjaka. To je druga krajnost", rekao je Milanović uvodno.

Osvrnuo se na prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu, koji je rekao da mu je dosad "nedostajao samo jedan papir". Na pitanje što ima za reći na to, Milanović kaže: "Niš, pitajte Zurovca, ali fakat. Što da vam kažem, on odgovara biračima. Ti standardi u Hrvatskoj su frapantno niski. Može tko god hoće u bilo kojem trenutku ulaziti u kombinacije sa svakim, onda se ti mali igrači - s tim da Zurovcu treba priznati da je dva puta sam ušao u Sabor - ali imate onih koji se prikrpaju na tuđim listama kao beznačajnici i onda samo pretrče. To je najsuspektnije. Zurovec će živjeti s posljedicama svoje odluke".

Na pitanje je li to pitanje za DORH, Milanović navodi: "Tko vodi DORH? DORH vodi političar koji nije izabran, nego ga je Plenković instalirao. Što da vam pričam više, nema potrebe da budem osoban".

Novinari su pitali je li spreman razgovarati s Ivanom Anušićem. "Ministar obrane nije moj sugovornik. Moj sugovornik može biti premijer, ministar obrane može biti neka vrsta kolege, ali u hijerarhiji, vrhovni zapovjednik je vrhovni zapovjednik, to je to. Neke ovlasti ima i ministar - može putovati gdje hoće, slikati se s kim hoće, ja tu ništa ne mogu, nisam to ni dovodio u pitanje. Ne mogu mu zabraniti da ide negdje, ali to da ću se suzdržati od komentara kad vidim da je nešto štetno i nemoralno, neću. Prestar sam, imam previše odgovornosti, biran sam direktno od građana, on nije, to ga tek čeka u karijera. Mi nismo sugovornici, ista politička razina. Nadam se da je to jasno i da nije oholo. Samo neka on putuje i vježba krav magu", kaže Milanović.

Na pitanje o vojnom roku, Milanović navodi: "Sve što je više od onoga što smo imali je dobro. Nedostaje nam nekoliko tisuća vojnika i časnika prema ustroju, koji je do 17.500 vojnika, časnika, dočasnika. To je jako malo. Ne samo mi, sve europske države, to su jako male oružane snage".

"Kad je u pitanju obrana, svatko gleda sebe. Ideja da će biti neka europska naddržava koja će imati zajedničku vanjsku politiku i obranu - neće. Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi. Gledajte neki dan, američki predsjednik gazi pod španjolskim premijerom koji se odlučio založiti za međunarodno pravo, pazi razbojnika. A njemački kancelar sjedi kraj američkog predsjednika i smješka se, kao da ga se to ne tiče. Pa i ne tiče ga se, ali to je Europa, to nije ono što fantaziraju u Bruxellesu. To nije održivo. Hrvatska je država, to je dosta", nastavlja predsjednik.

