Vozači, pripazite! Iz Grada Zagreba upravo objavili novu regulaciju prometa: Ovo su detalji

Zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna sazvao je konferenciju za medije o privremenoj regulaciji prometa koja će biti na snazi zbog požara u zgradi Vjesnika, a zbog kojeg je zatvoren podvožnjak u Slavonskoj aveniji.

"Ta zgrada je doista blizu podvožnjaka i ne trebate biti velik stručnjak da shvatite da treba biti zatvoren", poručio je.

"Nismo čekali konačnu procjenu, i ona još uvijek ne postoji, nego smo odmah počeli tražiti nekakvo prometno rješenje. Slavonskom avenijom u 24 sata prođe 90-100 tisuća vozila u svakom smjeru. To je više nego na naplatnim postojama u Lučkom na vrhuncu sezone", kazao je Pavuna.

Napomenuo je da neće biti nikakvih promjena na Savskoj cesti, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla.

"Dvije trake će biti prema zapadu, što je i sada slučaj, a osigurat ćemo i dvije prema istoku. Protočnost istok-zapad, koja je sada na 30 sekundi, bit će povećana na 80 sekundi", rekao je Pavuna.

Kazao je da će na taj način vratiti dvije trećine redovnog prometa te da će se ukloniti stupići kako bi se povećala protočnost prometa.

Osvrnuo se i na kaos na Ozaljskoj gdje su auti, kako je rekao, potpuno okupirali žute trake što je zakrčilo i tramvajski promet. Zahvalio je policiji koja je reagirala, a kako je naglasio, nastavit će to činiti i u idućim danima.

"Policija vas možda neće zaustaviti nego će vas snimiti i dobit ćete kaznu. Nemojte koristiti žute trake, nema nikakvog opravdanja za to, pogotovo u ovoj situaciji", naglasio je Pavuna.

Pojasnio je i da će nova regulacija trajati sve dok je podvožnjak izvan funkcije.

