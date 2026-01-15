I vama ovako izgleda plin zadnjih dana? Evo što je mogući uzrok, oglasio se i HEP

Plin narančaste boje i voda koja ne uspijeva brzo uzavreti - situacija je to s kojom su se građani s plinskim štednjacima susreli barem jednom.

No, učestalije situacije događaju se, tvrde građani, posljednjih dana tijekom nižih temperatura kad mnogima plin nije čak ni minimalno u plavoj boji zbog čega smatraju da radi slabijom temperaturom i manje efikasno, prenosi SiB.

“Ne mogu shvatiti da svaki put kad upalim plin ovako gori i to danima. Frustrirajuće je ne samo to što ne mogu postići brzinu pripreme ručka uz ovakav plin, već se i pitam kakva je to kvaliteta”, prokomentirala je jedna Osječanka.

HEP Plin odgovara - za standardnu kvalitetu plina nije mjerodavna boja plamena koja, kažu, prvenstveno ovisi o dobivenoj smjesi plina i zraka na plameniku.

Zašto plin postane narančast?

“Ako je postignuta dovoljna količina zraka u smjesi za sagorijevanje, plamen će biti plave boje. Ako nema dovoljno zraka, bit će od žute do crvenkaste, što ovisi o količini zraka i vrsti ugljikovodika koji sagorijevaju”, napominju u HEP-u.

Kažu da redovno na svojoj internetskoj stranici objavljuju izvještaje o kvaliteti plina na ulazima u svoj distribucijski sustav i pojašnjavaju da je, sukladno propisima, za kontrolu i osiguranje standarda kvalitete plina koji se nalazi u transportnom plinovodu zadužen Operator transportnog sustava (Plinacro d.o.o.).

“Plin koji zadovoljava standarde kvalitete isporučuje se distributerima. Operator transportnog sustava provodi minimalno jednu analizu uzorka plina svakog sata te rezultate objavljuje na svojim internetskim stranicama“, umiruju građane.

Za narančasti plin mogu biti krivi i čimbenici u vašoj kuhinji, poput ovlaživača zraka ili inhalatora, ali i nečistoća.

Ostaci šećera, soli, hrane ili deterdženta mogu "onečistiti" plinsku smjesu i poremetiti pravilno izgaranje.

