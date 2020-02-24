Utjecaj koronavirusa na turizam: 'Zbog otkazivanja tura iz Kine, imamo gubitak 200 tisuća kuna'

Panika zbog koronavirusa zahvatila je i hrvatske putnike, koji su ovaj vikend, otkazivali već ranije uplaćena putovanja za karneval u Veneciju i ture do Milana, doznaje Jutarnji list .

Strah za poslovanje

“Da, masovno se otkazuje i teško je reći što će biti. Ovog vikenda trebali smo imati 180 putnika na autobusima za Veneciju i Milano, a njih 50 uopće se nije pojavilo. Ljudi su u panici, boje se bolesti i velikih gužvi te se bojimo da bi se ovo dosta moglo odraziti na naše poslovanje”, rekli su za Jutarnji list iz jedne agencije u blizini Zagreba, a tijekom dana je stigla vijest da je otkazan i karneval u Veneciji.

Iz sličnih razloga putovanje Italijom jučer su skratili i učenici Osnovne škole “Jure Kaštelan” iz Omiša koji su za vikend bili u posjetu Padovi, Veroni i Veneciji.

“Mi smo više-manje svoje putovanje odradili do kraja, odgodili smo jedino posjet otocima Murano i Burano te se radije vratili u Hrvatsku. Svi su učenici i ostali putnici dobro, a ručak koji smo trebali imati u Italiji odradili smo u Hrvatskoj tako da nitko nije ostao zakinut”, izjavila je ravnateljica Tereza Srdelić, čijih je tridesetak učenika bilo na putovanju.

Direktor Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain rekao je kako tijekom vikenda udruga nije zaprimila pozive turističkih agencija niti može procijeniti turbulencije koje će nastati na tržištu, a kaže i da je prerano reći kakav će utjecaj talijanski slučaj imati na domaći turizam.

“Svi programi iz Kine prema Hrvatskoj potpuno su otkazani iz sigurnosnih razloga, no s obzirom na to da je udio tih putnika u ukupnoj brojci putnika iznimno malen, mislimo da to ne bi trebalo imati velikog utjecaja. Dolasci iz Koreje i Japana zasad su redovni”, rekao je Fain.

“Trebali smo do svibnja imati ukupno 48 tura iz Kine, no sve do jedne su otkazane. Računamo da nam je gubitak najmanje 200 tisuća kuna”, požalili su se iz jedne agencije.