Vraća se oštra zima, susjedi objavili datum: 'Stiže ledeni polarni vrtlog'

Srbijanski meteorolog Ivan Ristić najavio je da od ponedjeljka u Srbiji stiže razvedravanje i rast temperature.

"Za Dan žena, 8. ožujka, živa u termometru mogla bi stići i do 20 Celzijevih stupnjeva, uz pravo proljetno i sunčano vrijeme", navodi Ristić.

Međutim, meteorolog upozorava da sredinom mjeseca stiže još jedna promjena vremena, koja će početi 12. ožujka.

Otvaraju se 'bečka vrata'

"Tada na područje Srbije stiže hladan arktički zrak u sklopu polarnog vrtloga i dolazi do otvaranja 'bečkih vrata'. Najvjerojatnije vraća zimu kod nas sredinom ožujka", navodi Ristić u razgovoru za Informer.rs.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ristić ne isključuje snijeg i u nižim predjelima. "Prema sadašnjim meteo indeksima, ima uvjeta za kraće i jače zahladnjenje tijekom sredine ožujka, koje bi dodano spustili temperaturu. Osim na planinama, snijeg se ne može isključiti ni u nižim predjelima. Jutarnja temperatura kretat će se između minus jedan i pet stupnjeva, a maksimalna će iznositi između pet i deset stupnjeva. To bi vjerojatno bio i posljednji nalet zime", dodaje Ristić za Informer.rs.

U posljednjoj trećini mjeseca mogu se očekivati proljetne temperature, koje će pratiti smjena oblaka i sunca. Očekuje se suho razdoblje, bez padalina.

Vrijeme u Hrvatskoj

Podsjetimo, meteorolog RTL-a Danas Dorian Ribarić najavio je da Hrvatsku u ovom tjednu čeka obilje sunca i vedrine. Poslijepodneva na kopnu bit će prava proljetna, s temperaturom iznad 15 stupnjeva. Do vikenda je na nekim mjestima moguća i dvadesetica. Ipak, jutra će biti razmjerno hladna, a u prvom dijelu tjedna očekuje se i mraz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obilje sunca stiže i na Jadran, uz gotovo prave proljetne prilike. Samo u utorak će bura biti umjerena, a nakon toga će sve češće puhati jutarnji burin, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. "Malo oblaka stiže oko petka, kada postoji i šansa za maglu lokalno na sjevernom dijelu. No, neće to odviše kvariti dojam ovog proljetnog sunčanog vremena", ističe meteorolog Ribarić u svojoj prognozi.

POGLEDAJTE VIDEO: Proljeće kuca na vrata: Sve sunčanije, a temperature sve više

Tekst se nastavlja ispod oglasa