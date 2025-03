Trump: 'Ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku potporu'

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritizirao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump je objavio poveznicu na članak Associated Pressa naslova: "Ukrajinski premijer Zelenski kaže da je kraj rata s Rusijom jako, jako daleko".

"Ovo je najgora izjava koju je mogao dati Zelenski, a Amerika to neće još dugo trpjeti! To je ono što sam govorio, ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku potporu, a Europa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može obaviti posao bez SAD-a. To vjerojatno nije dobra izjava u smislu pokazivanja snage protiv Rusije. Što oni misle", napisao je Trump.

Foto: Screenshot/Truth Social

Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošlog je petka održao sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ovalnom uredu u Bijeloj kući.

Situacija je eskalirala u samom finišu, kada je Zelenski pitao američkog potpredsjednika JD Vancea je li ikada bio u Ukrajini da bi znao s kakvim se problemima suočavaju. Vance je poručio Zelenskom da treba biti zahvalan Trumpu što je pokušao okončati rat u Ukrajini.

Trump mu je na kraju svađe rekao da se može vratiti "kada bude spreman za mir".

