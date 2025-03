Norveški gigant odbio opskrbiti gorivom američke ratne brodove

Ukrajina je zemlja pod napadom, žrtva velike agresije. To je neosporna istina za sve. I, naravno, to znači da moramo i hoćemo djelovati u skladu s tim. Za nas je također jasno da to znači kako moramo podržati Ukrajinu i financijski i vojno. Međunarodna i transatlantska potpora Ukrajini ostaje ključna za sigurnost zemlje i Europe. Rusija je oduvijek imala cilj uspostaviti vladu u Ukrajini koja će slijediti njezine naredbe. To se ne može prihvatiti. Ukrajina je europska zemlja koja je odlučila tražiti članstvo u Europskoj uniji – demokratska i suverena nacija. I takva mora ostati", poručio je Scholz.