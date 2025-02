Jesu li rijetki minerali pravi povod rata u Ukrajini? Avdagić: 'I Europa je zainteresirana...'

Ukrajina je ušla u četvrtu godinu ruske invazije i ponekad se čini da agoniji nema kraja. S druge strane u Bijeloj kući, po tom pitanju, stvari se mijenjaju iz minute u minutu. Donald Trump praktički je optužio Ukrajince za početak rata te nazvao Volodimira Zelenskog diktatorom. Međutim, odjednom je promijenio retoriku te se sada sprema "licem o lice" potpisati sporazum o ukrajinskim mineralima.

Uvjeti sporazuma još su nejasni, a postavlja se i pitanje koliko su stvarne vrijednosti minerala s obzirom da podaci datiraju iz vremena Sovjetskog Saveza. Što će donijeti sporazum te u kojem smjeru ide SAD, analizirao je geopolitički stručnjak Denis Avdagić. Priču o ukrajinskim mineralima, objašnjava, možemo povezati s nalazištima litija u Srbiji.

"Srbija je mala zemlja, teško je reći koliko su njihove rezerve usporedive s onima u Ukrajini koja je velika zemlja i ima dugu rudarsku tradiciju", kaže i pojašnjava da je to atraktivno. "I Europa je zainteresirana za to rudno bogatstvo", kaže.

Na pitanje postoji li mogućnost da je rat u Ukrajini zapravo počeo zbog minerala, a ne zbog želje Ukrajine da se priključi NATO savezu, kaže:

"Bilo je onih koji su pokušavali tumačiti tako. S druge strane ne vidim da je NATO savez stvarna realnost. Ukrajina je bila spremna oko svega pregovarati pred sam početak druge faze agresije", rekao je Avdagić i dodao da misli da ni jedna ni druga teza nisu stvarni razlog.

Koji je pravi povod napada?

Glavni je problem, smatra Avdagić, što Putin Ukrajinu ne smata zemljom niti Ukrajince narodom te da sve to pripada sovjetskom imperiju. Prisjetio se i da je Rusija uvijek negodovala kada se radilo o proširenju NATO saveza. Tako je bilo i u slučaju Hrvatske i Albanije. Nije to tada dobilo na nekoj vrijednosti, ali je činjenica da su negodovali.

"Povod napada su nekakav kompleks ideja koji se javio u Rusiji. Postojalo je obrazloženje da su u Ukrajini nekakvi genetski laboratoriji za napad na Rusiju. Gdje je ta teza nestala? Shvatili su da to ne vjeruje nitko u Rusiji, a kamoli mi", kaže Avdagić.

Nakon toga je bila denacifikacija, pa demilitarizacija… "Sad je tek militarizirana", dodaje.

"Možemo reći, kao i onda, da nije bilo razloga i povoda za napad na Ukrajinu", dodaje. Postoje ljudi na Zapadu koji kažu "mi smo krivi jer smo dopustili širenje NATO-a, Rusiji se obećalo", ali Avdagić pita:

"Gdje je taj papir da se Rusiji nešto obećalo? I Gorbačov je govorio da nije bilo takvih obećanja", objašnjava i podsjeća da je u jednoj fazi čak i Rusija išla u partnerstvo. Russian NATO Council je bio praktično najvažniji odbor unutar NATO-a vezan uz suradnju s Rusijom i to je funkcioniralo sve do njihovog napada na Gruziju.

"I sad, ako netko u Europi želi prihvatiti stajalište iz Moskve da ne smije biti nikakvih NATO baza i da se stanje mora vratiti kako je bilo do pada 'Željezne zavjese', možemo slobodno reći našim građanima da ni mi onda ne smijemo biti članica NATO-a. Misli li netko da Rusija ima pravo na tako nešto? Da ima pravo ukrajinskom narodu i ukrajinskoj suverenoj državi koja je bila članica UN-a i prije raspada Sovjetskog saveza. To malo ljudi zna. Tko može reći - nisu smjeli Ukrajinci. Kao da nama netko kaže niste smjeli ići u neovisnost. Vi ste izazvali rat", kaže.

Je li Trump senilan ili se 'pravi lud'?

Što se tiče Donalda Trumpa i najnovije izjave da se ne sjeća da je nazvao Zelenskog diktatorom, te je li senilan ili se samo "pravi lud", Avdagić kaže:

"On to tako radi, ali konstantno i to tako funkcionira. Mijenja retoriku i u stanju je to reći - 'Zar sam ja to rekao?'", kaže Avdagić i objašnjava da je tako radio i u prvom mandatu.

"S nekim je prvo dobar, onda je loš ako mu ne date ono što želi. Amerika je doista jedina stvarna supersila na ovom svijetu. Toga su itekako bili svjesni i američki predsjednici i njihove administracije jer vide kako oni funkcioniraju. Svatko tamo vidi kako funkcionira ostatak svijeta. Jedino nama ovdje prodaju nekakve priče da je svijet multipolaran", kaže Avdagić te pojašnjava:

"Rijetko tko se sjeća kakva je panika nastala kad je administracija Baracka Obame najavila politički zaokret prema Indopacifiku. Nastala je panika jer se odlazi iz Europe. Niti se to ticalo građana niti je to Obama govorio javno. Panika se zadržala u visokim političkim krugovima. Obamina administracija zahtijevala je da se digne potrošnja BDP-u u okviru NATO-a na dva posto. Upravo zato da Europa brine više o svojoj sigurnosti. To je zapravo rječnik Donalda Trumpa", rekao je.

Moramo shvatiti da je ova administracija drugačija, pogotovo ideološko politički. Najsličnija Bushovoj administraciji iako tu nema baš ljubavi. Niti Bush podržava Trumpa, niti obrnuto.

"I u Europi i u Hrvatskoj ljudi se dijele po tome što jedan dio smatra da je to fantastično. Došao je netko tko je rekao što je trebalo, a drugi dio je zgrožen" dodaje.

"To se mora gledati kao svojevrsni ideološki govor u kojem ima nekih stvari koje jesu nekorektne, ali su opet nešto o čemu moramo razgovarati. To su stvari koje su se događali prije. On je kontroverzan zbog svojih nastupa, a koji su dio možemo reći pregovora, Dio mađijanja publike. Donald Trump kao persona, on je najmanje političar, a prvenstveno je nekakav možemo reći showman. I dok je bio u biznisu, njegov pristup je bio primarno orijentiran u to da je on sveprisutan u medijima. I to nije počelo s 'Pripravnikom'. On je jednostavno bio medijska persona i naučio je kako komunicirati u tom pogledu, a tu su, naravno, i povijest njegovih poslovnih uspjeha i neuspjeha i pregovora. To se mora sagledavati na taj način i tek onda se dobije cjelovita slika", kaže.

Može li se povući paralela između Putina i Trumpa?

Američki senator Bernie Sander usporedio je Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom te komentirao da kao autoritativni vođa voli mnogo toga što voli i ruski diktator.

"Mislim da ne možete to uspoređivati. Putin je potpuno zagospodario ruskim društvom. On je slomio rusko društvo. On je svoje protivnike uklonio. Dakle ili nisu živi ili su morali pobjeći. Nemamo naznaku da to čini Trump. Ni najmanje nije u redu to izreći", dodaje.

"Neke stvari koje rade Trump i njegov najbolji politički prijatelj Elon Musk u kontekstu rezanja i troškova je nešto na što ćemo morati pričekati da vidimo kako će završiti. Musk se ponaša kao slon u staklani. I sam kaže - napravili smo puno grešaka, napravit ćemo ih još puno. Da netko to radi u Hrvatskoj, možda bi čak uspio izvući ljude na ulicu", kaže Avdagić.

Ipak objašnjava da je povod rezovima rasterećenje administracije, a to je problem i u Europi gdje su postale preglomazne. Svjesni su da previše novca odlazi na potrebe države, da bi se građane trebalo porezno rasterećivati.

"To su zdravorazumske priče samo što se ovdje tomu pristupa na vrlo kontroverzan način koji nije uopće uobičajen, ali pretpostavljam da Trump jednostavno nema povjerenja u stare stranačke republikanske kadrove i način na koji se dotad rješavalo ili je to za njega presporo", dodaje.

Avdagić je komentirao postoji li opasnost da SAD skrene u neku vrstu autokracije.

"On je rekao da će biti autokrat, ali samo jedan dan i to prvi dan. Rekao je glasajte za mene samo jedanput i ne morate više", rekao je i našalio se da je slično rekao i Milanović. Ni u jednom trenutku nije htio ići na treći mandat. U Rusiji je Putin mijenjao ustav. Trump ne pokazuje takve naznake.

"Međutim, toliko je promijenio republikansku stranku, da se neki republikanac, koji je pao u komu za vrijeme Baracka Obame, sada probudi, pao bi u nazad u komu od šoka koliko se promijenila stranka", našalio se

Što će Putin dobiti od sporazuma

Nikome još nije jasno što sadržava sporazum o mineralima. Teško je govoriti kome ide na ruku. Sve što smo do sada čuli, nije jasno kome ide na ruku. Nije ni jasno želi li Putin mir ili primirje. Rusija pokušava dramatično uzdrmati Ukrajinu, što je više moguće upravo vjerojatno zbog toga sto sto smatraju da će doći do primirja. "Zelenskom je bitno da razgovara s Trumpom. Vjerojatno želi saznati što dalje može očekivati od Amerike", kaže.

Što se tiče potencijalnog saveza SAD-a i Rusije, kaže da ne znamo što Trump želi postići.

"Bilo je tu raznih izjava u jednom momentu da bi trebali svi smanjiti potrošnju za obranu osim Europe koje treba povećati ili je pozvao da i Sjedinjene Države i Rusija i Kina smanje potrošnju na obranu. S jedne strane govori se da traži savezništvo Moskve protiv Kine. Recimo da je to tako - Zašto bi Moskva bila sigurna u tako nešto i zašto bi na kraju krajeva pristala na tako nešto", dodaje. Komentirao je i kako bi se Trump nosio s tako jakom personom kao što je Putin da su saveznici:

"Ne mislim ja da on teži tomu da budu saveznici na onaj način kako se to gleda, primjerice u Europi. On razmišlja u formi trgovine i dogovora oko nečega, a ne kao savezništva kao trajnog stanja. On je sve prije nego političar. Iako ima neke ljude uz sebe kao što je Marco Rubio, koji je upravo zbog toga što i je drugačiji, u Senatu, potvrđen jednoglasno, a možemo reći i u Europi bi vjerojatno svi rekli - to je osoba koja je nama dobra, s kojom možemo surađivati te na nju računamo", kaže.

U ovom trenutku ništa nije finalno. Postat će finalno kad Trump bude mislio i oni oko njega da su nešto postigli i da u nekom pogledu više ne mogu od toga postići. Niti je odnos s Europom riješen, niti je pitanje Ukrajine još uvijek riješeno, niti odnos sa Rusijom, niti odnos s Kinom. To je sve u povojima. Međutim, on je tek u prvih mjesec dana mandata.

"Ja se divim kolegama i kolegicama i kolegama koji misle da su riješili Trumpovu jednadžbu, jer to je nevjerojatno samopouzdanje s njihove strane. Ja sam čitao sve koji misle da su riješili i i nisu me uvjerili", zaključio je stručnjak.

