'ČUJEM DA DOLAZI U PETAK' / Kremlj: U tijeku su pripreme stručnih timova

"Čujem da dolazi u petak. Svakako mi je to u redu ako on to želi i htio bi to potpisati sa mnom. I razumijem da je to velika stvar, jako velika stvar", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu