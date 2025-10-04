Uskoro kreću poticaji za električne automobile: Objavljen javni poziv, ovo su uvjeti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osigurao je 21,2 milijuna eura za sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila.

Javni poziv, s početkom prijava zakazanim za 15. listopada 2025. godine u 9.00 sati, namijenjen je isključivo pravnim osobama u javnom i privatnom vlasništvu te obrtnicima. Iz natječaja su izuzeti subjekti kojima su glavna djelatnost taksi služba, cestovni prijevoz robe ili iznajmljivanje i leasing vozila.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU, kojem se pristupa preko poveznice https://fondovi.gov.hr.

Prijava u sustav eFZOEU vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ukoliko za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.

Visina poticaja i uvjeti

Iznosi sufinanciranja ovise o kategoriji vozila, a cilj je potaknuti nabavu širokog spektra vozila na električni pogon ili vodik.

Vozila L kategorije** (mopedi, motocikli, četverocikli): do 2.500 eura

Vozila M1 (osobni) i N1 (laka teretna) kategorije: do 9.000 eura, odnosno maksimalno 40 posto vrijednosti vozila.

Vozila M2, M3, N2, N3 kategorije (autobusi, kamioni): Iznosi poticaja za teže kategorije vozila također su definirani, pružajući podršku i javnom prijevozu te logistici.

Ključno ograničenje za osobne automobile (M1) i laka gospodarska vozila je da njihova cijena ne smije prelaziti 50.000 eura bez PDV-a.

Jedan prijavitelj može zatražiti poticaje za više vozila, do ukupnog iznosa od 90.000 eura. Prihvatljivim troškom smatra se kupnja vozila od 8. kolovoza 2025., dok su predujmovi uplaćeni od početka 2025. godine također prihvatljivi.

Poticaji za fizičke osobe

Građani su ove godine izostavljeni iz sustava poticaja, ali iz Fonda su poručili da će se mogućnost sufinanciranja za njih razmotriti u budućnosti, ovisno o raspoloživim sredstvima.

