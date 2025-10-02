Euro 7 donosi velike promjene: Vozačima električnih automobila i hibrida ovo se neće svidjeti

Nova europska ekološka norma Euro 7 stupit će na snagu od 29. studenog 2026. godine i donijet će stroža pravila za automobile koji tek dolaze na tržište.

Postojeća vozila neće morati zadovoljiti nove standarde niti će biti potrebna naknadna prilagodba. Isto vrijedi i za rabljene automobile, koji će se i dalje moći registrirati i koristiti kao i do sada, javlja Fenix magazin.

Od kraja 2027. pravilo će vrijediti za sva novoregistrirana vozila tih kategorija, bez obzira radi li se o potpuno novim modelima ili o redizajniranim verzijama postojećih. Drugim riječima, svaki automobil koji se ubuduće pojavi na tržištu morat će biti usklađen s novim standardom, a posebna oznaka jasno će pokazivati kolika je stvarna razina onečišćenja pojedinog vozila.

Iako granice za dušikove okside i fine čestice ostaju gotovo iste, uvodi se stroža kontrola ultrafinih čestica. One će se od 2026. morati mjeriti kod svih benzinskih motora, a ne samo kod onih s izravnim ubrizgavanjem.

Novost je i to da će se vozilo po prvi put promatrati kao cjelina, pa će se u obzir uzimati i emisije nastale trošenjem kočnica i guma. Od 2035. vrijedit će jedinstvena granica za sve vrste pogona, uključujući i električne automobile.

Trajnost baterija

Posebna pažnja posvećuje se trajnosti baterija u električnim i plug-in hibridnim vozilima. Nakon pet godina ili sto tisuća kilometara one će morati zadržati najmanje 80 posto kapaciteta, a nakon osam godina ili 160 tisuća kilometara najmanje 72 posto. Propisana su i obavezna testiranja na niskim temperaturama (-7 °C), kako bi se realno procijenila autonomija u zimskim uvjetima.

S Euro 7 uvodi se i stroži nadzor nad emisijama. One se više neće mjeriti samo u laboratorijima nego i u svakodnevnoj vožnji. Sustavi će imati obavezu stalne samoprovjere, a propisana je i digitalna kontrola podataka kako bi se spriječile manipulacije.

Tijek uvođenja norme

29.11.2026.: obavezna norma za nove modele osobnih automobila i lakih dostavnih vozila

Kraj 2027.: obavezna norma za sva novoregistrirana vozila te klase

Od 2028./2029.: postupno uvođenje za autobuse i kamione

Od 2035.: jedinstvena granica za čestice iz kočenja i guma za sva vozila

Iako je industrija uspjela ublažiti prvotno zamišljene, strože granice, Euro 7 predstavlja značajan korak prema čišćem prometu. Kao i prethodne norme, i ova će se s vremenom dalje nadograđivati, u skladu s tehnološkim razvojem i inovacijama na tržištu.

POGLEDAJTE VIDEO: U tijeku je nevidljivi rat kojeg niste ni svjesni: Ali, to bi moglo biti dobro za nas...