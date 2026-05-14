USKOK širi optužnicu na još dvojicu osumnjičenika: Prodavali drogu pa kupovali nekretnine?

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv troje okrivljenika od 9. prosinca 2025., na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv dvoje hrvatskih državljana (I. i III. okr.) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela pranja novca.

Osnovano se sumnja da su I. i III. okr., u razdoblju od siječnja 2021. do 23. veljače 2024., nakon što je I. okr., kaznenim djelom neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja ostvario novčana sredstva od najmanje 1.842.200,00 eura, ulagali takve novčane iznose u kupnju nekretnina, s ciljem da ulaganjem u zakonite gospodarske aktivnosti neistinito prikažu da dio tako pribavljenog iznosa od najmanje 25.800,79 eura proizlazi iz zakonitog izvora.

Naime, I. i III. okr. su navedeni novčani iznos od najmanje 25.800,79 eura, zajedno s udjelima još pet ortaka uložili kao svoj ortački udio u kupnju nekretnine u Osijeku, na kojoj su zajedno s ostalim ortacima, uz dodatna vlastita sredstva i uplaćene predujmove kupaca, financirali izgradnju stambene zgrade s ukupno 18 stanova. Po izgradnji stambene zgrade I. okr. je stekao dva stana, a III. okr. tri stana. Od prodaje tih stanova I. okr. je ostvario zaradu u iznosu od 100.000,00 eura, a III. okr. zaradu od 167.500,00 eura